Den store konspirasjonsteorien som har hjemsøkt vårt land

Debatt Den som vil undersøke støtteordningene på kulturfeltet, må gjøre det bedre enn å stikke tungen ut av vinduet.

DAGFINN NORDBØ, satiriker



Den store snakkisen om «kulturkameraderi» har hatt sin seiersgang i sosiale og andre medier. Dagbladet har nemlig lansert en teori om at en klikk med Facebookvenner sitter og deler ut midler til hverandre. Faktagrunnlaget er så tynt at det fordamper ved første gjennomlesning, og imponerer bare de som ikke vet noe som helst om praksisen i de utvalgene som fordeler midler til søkere. Men, det er klart: Fakta er kjempekjedelig, konspirasjonsteorier er mye morsommere.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Jeg kan naturligvis ikke uttale meg på vegne av Kulturrådet, men jeg har tidligere sittet noen år for NOPA (Norsk Forening for komponister og tekstforfattere) i et utvalg som fordelte midler til tekstutvikling, under Fond for lyd og bilde - som

Dagfinn Norbø

sorterer under Kulturrådet.

Slik foregår det: Tre utvalgsmedlemmer får tildelt søknadslisten digitalt, med alle søknadspapirer, CVer, arbeidsprøver, manus og prosjektbeskrivelser. Hvert enkelt utvalgsmedlem gir prosjektet forhåndsvurderingen A, B eller C. (A betyr Svært høy kunstnerisk verdi, B Høy kunstnerisk verdi og C Ikke støtteverdig.) Forhåndsvurderingen gir grunnlag for faglig diskusjon i utvalget, som bestemmer om prosjektet skal gis en endelig A, B eller C av utvalget samlet. I mitt utvalgs tilfelle er tre kunstnerorganisasjoner representert: NOPA, Skribentorganisasjonenes Samarbeidsutvalg og Filmforbundet. Men frykt ikke, det skal bli enda kjedeligere! Når prosessen i utvalget er over, skal nemlig utvalget presentere sin prioriterte liste for styret i Fond for Lyd og Bilde, en forsamling på syv personer, oppnevnt av produsentorganisasjonene og kunstnerorganisasjonene. Styret kan så kvalitetssikre og overprøve utvalgets prioriteringer, dersom de ønsker.

I prosessen i utvalget er diskusjonen selvsagt kun om kvaliteten på søknadene. Man vurderer prosjektideen, søkerens CV, tidligere arbeider og tidligere vist gjennomføringsevne. Slik foregår arbeidet i utvalgene - og plutselig er det blitt til at man sitter og deler ut til sine Facebookvenner? Dagbladets artikkel er tøvete og misvisende og demonstrerer for alle verden at de ikke har innsikt i hva som skjer. Prosessen er transparent på den måten at alle utvalgsmedlemmene er offentlige, styrets medlemmer er offentlige - og de skiftes ut med jevne mellomrom. Habilitetsreglene gjennomgås før hver søknadsrunde, etter at alle søknadene er lest. Men denslags er jo, som sagt, dritkjedelig å forholde seg til. Da er det bedre, som en debattant på Facebook svarte, da jeg etterlyste fakta i hans vurdering: «Menneskenaturen er fakta nok».



Les også: Dette er Facebooks mål for Norge

At Dagbladet ønsker å sette lys på hvordan støtteordningene virker, er prisverdig - men dessverre har de kokt en spekulativ og tynn suppe som kun er egnet til å overbevise de folkene som allerede tror på konspirasjonsteorier. Som sannhetsvitner bruker de enkeltpersoner som har fått enkeltsøknader avslått. Oh my - her snakker vi gravejournalistikk på høyt nivå.

Søknader blir ikke avslått nødvendigvis fordi de ikke holder høy nok kvalitet - i all hovedsak avslås de fordi det er for lite midler. Av de midlene som deles ut, er det svært mange som holder høy kunstnerisk verdi - men likevel ikke får, fordi det finnes enda sterkere søknader i bunken. Så enkelt er det. I mitt utvalg var tilslaget vanligvis 10% - det vil si at vi kunne dele ut 10% av det totale søknadsbeløpet i runden. (Eksempelvis søkes det om totalt 10 mill, og vi kan dele ut 1.)

At det kan finnes metodikk for å begrunne enkeltavslag på, er jo mulig. Mange avslag er tekniske, bl.a. får du avslag dersom du er under utdanning, at du har søkt til noe annet enn kunstnerisk virksomhet (f.eks reisutgifter), at du tidligere ikke har gjennomført prosjekter av kvalitet, eller har levert mangelfull søknad. Andre avslag kan komme fordi i at det f.eks. er uvanlig mange sterke søknader i samme kategori i den aktuelle runden - og du nådde ikke opp. Å gi et spesifikk beskrivelse av hvorfor det ble avslag i hvert enkelt tilfelle, vil fordyre søknadsprosessen betydelig. Alternativet er å slutte helt med fagfellevurdering - altså at det ikke er kunstnere selv som vurderer kvaliteten på kunsten, men ansatte byråkrater. En svært mye dårligere løsning, som jeg håper aldri ser dagens lys.

KOMMENTAR: Det ansiktsløse Facebook

Når det gjelder Dagbladets artige og klikkvennlige påstand om Facebook-kameraderi er det kun dette å si: Hurra for desken. Facebook er i dag blitt motorveien alle kjører på - tilogmed Dagbladet. Man kan like det eller ikke, men slik er det. Kunstnere flest (og alle andre) har i dag ingen andre sterkere nettverk å markedsføre seg gjennom til en lav kostnad enn Facebook. Er du ikke der, er du ingen. I tillegg har du informasjonsverdien: Å ikke være på Facebook er å avskjære seg fra svært mye av det som foregår på det aller meste - inkludert det feltet du jobber i. Facebook vil om ikke lenge også bli en av de mektigste aktørene innenfor underholdning. De har over to milliarder brukere, og øker stadig. Når Dagbladet så postulerer at Facebookvenner tildeler til hverandre, er dette like presist som å si at alle nordmenn stammer fra Harald Hårfagre.