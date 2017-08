Kroppspresset - nå må vi slutte å bare snakke om det!

Debatt Markedet tjener på å skape dårlig selvfølelse og opplevd behov for endring av utseendet gjennom å selge oss «misfornøydhet».

JORUNN SUNDGOT-BORGEN, professor ved seksjon for idrettsmedisin ved Norges Idrettshøgskole.

40-70 prosent av ungdommer i videregående skole opplever alvorlig kroppsmisnøye og alt for mange opplever å ha et forstyrret forhold til kropp og mat. Men kroppspresset blant unge blir ikke noe bedre av at vi bare snakker om det!

«Generasjon perfekt» kalles de unge nå. De opplever å skulle evne å prestere på alle arenaer og i det ligger også å kunne presentere en perfekt kropp. At dette presset oppleves som størst i den fasen av livet hvor ingen egentlig har kontroll over vekst og utvikling - og især for jentene, er det å skulle etterstrebe den definert idealkroppen farlig!

Markedet tjener på å skape dårlig selvfølelse og opplevd behov for endring av utseendet gjennom å selge oss «misfornøydhet». Treningsstudioer og vektklubber selger på at så mange tror lykken er å ha den perfekte kroppen, motebransjen og kosmetikkindustrien selger på retusjerte bilder. Over alt kan en finne råd om kosthold og trening fra bloggere og selvutnevnte eksperter som egentlig ikke har kompetanse, men som først og fremst ønsker å promotere seg selv eller andre produkter. Mange av rådene er helseskadelige og de unge (og voksne) lar seg lure.

Forskning viser at kroppspress og kroppsmisnøye er forbundet med alvorlig uhelse og øker risikoen for spiseforstyrrelser, depresjon, lav selvfølelse, konsentrasjonsproblemer, misbruk av trening, kosttilskudd, og bruk av preparater som fremmer muskelvekst.

Dagens «idealkropp» er ikke forenelig med god helse for de fleste, og spesielt ikke for unge jenter. Før skulle du «bare» være tynn, men i dag fremstilles den perfekte kroppen for unge kvinner som en meget veltrent kropp, med synlig muskulatur og veldig lav fettprosent. Det er selvfølgelig topp at de unge vil være aktive og kjenne på det å ha en kropp som funker, men når målet med treningen kun er å oppnå en urealistisk kropp der fettprosenten skal være så lav at det f.eks. ikke er mulig å menstruere MÅ vi rope et varsko.

Mulige konsekvenser av for lavt inntak av energi i denne utviklingsfasen er mange; stans i vekst og utvikling, økt risiko for osteoporose, depresjon, angst og spiseforstyrrelser. I vår forskning finner vi at hele 12 prosent av jenter i videregående skole rapporterer at de bruker oppkast for å regulere vekt i higen etter idealkroppen.

Selvfølgelig er det ikke noe mer helsefremmende for gutter enn for jentene å etterstrebe en ekstremt lav fettprosent. Også når det gjelder forming av «idealkroppen» tyr de unge til raske løsninger- og for mange eksperimenterer med kosttilskudd og dop. Også for guttene er det higen etter den veldefinerte kroppen som står sentralt, og i vår pågående studie finner vi at vel 26 prosent av guttene og ca. 9 prosent av jentene i videregående benytter proteinpulver i kampen om den perfekte kroppen. Noe ingen av de har brukt for!

– Vi har nådd et punkt hvor du er forpliktet til å føle kroppspress, skrev ei jente på Aftenpostens Si;DNå i fjor.

Her forleden snakket jeg med en 17 år gammel jente som sa følgende: «Jeg er dritt lei av å høre mamma snakke om at hun må trene, må skjerpe seg når det gjelder det å holde karbodietten lav, se alle de perfekte venninnene mine som orker å trene så mye og spise så lite og se så j**** bra ut. Jeg vil bare være meg og ha det bra jeg».

Ungdommen selv gir uttrykk for at de er slitne- og de er lei av dette presset om den perfekte kroppen. Et forskningsprosjekt i videregående skoler vi (NIH) gjennomfører, i samarbeid med HSN, UiA og UiT, med midler fra NKS, Extrastiftelsen og Tine, skal fortelle oss om et enkelt undervisningsopplegg har lykkes i å hjelpe ungdommene når det gjelder det å ha et positivt kroppsbilde og god livskvalitet.

For å forebygge kroppspress må vi sette inn støtet i ung alder, og da er skolen en viktig arena. I vårt forskningsprosjekt opplever vi at ungdommene er mer enn klare for å ta tak. De vil ha verktøy som bidrar til at de kan få ha det bra ved å være den de egentlig er; både når det gjelder hvordan de er som menneske og når det gjelder den kroppen de har fått utdelt.

Det verktøyet er det vårt ansvar å gi dem.