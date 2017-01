Den store styrkeprøven

Debatt Det er like så greit å si det som det er: Utseende teller! Men om vi lar oss styre av det, er et valg!

MILDA MELLAND, programleder Insider FEM

Med dagens kroppsfokus blir jeg nesten redd for å si hvor mye jeg veier: Om det er for lite, for mye, for feil. Altså jeg er verken tynn eller feit, det har jeg aldri vært. Jeg er kanskje normal. Hva enn normal er.

Milda Melland.

Altså, jeg er ikke tynn, jeg har aldri vært det. Jeg er kanskje «normal». Hva enn normal er. En størrelse medium, da, hvis det er mer beskrivende. Med dagens kroppsfokus blir jeg nesten redd for å si hvor mye jeg veier: Om det er for lite, for mye, for feil. Samme om jeg er normal eller ikke: Jeg kan bare være den 64 kilo, 168 cm høye 31-åringen jeg er. Det normale er å veie det du gjør.

Jeg tenker stort sett ikke så mye på hvordan kroppen min er. Bortsett fra når jeg leser kvinneblader, ser på tv-serier og filmer og scroller gjennom Instagram-kontoer. Ja, og bortsett fra nå i januar; i det jeg våkner opp fra en måneds lang nyttårsrus og innser at jeg har lovt meg bort til djevelen. Men djevelen har ikke horn og rødt ansikt, han har muskuløse armer og løpetights. Han heter ikke Satan, men PT-Jens. Og jeg kan bare forestille meg at det er varmere, klammere og trangere på SATS enn i Helvete.

I et halvt år gikk jeg dog dypere inn i det jeg så på som Helvete: Bikini fitness-miljøet. Ikke som utøver, men som programleder for tv-serien «Insider FEM». Målet var å få et innblikk bak fasaden i et voksende miljø, som tiltrekker seg ungjenter som hofter trekker til seg ribbefett.

«Strong is the new skinny», heter det. Det holder ikke være slank, du skal også være sterk og muskuløs. Aller helst skal sixpacken vises, rumpa sprette og grevinne-armene vinkes vekk. Alle de små defektene jeg har likt å se på som sjarmerende og karakterskapende, må bort. I det jeg gikk inn i denne verdenen, lurte jeg på hvordan samfunnet kan ha gått så ad undas at unge jenter tenker at dette er noe å etterstrebe?

For å kjenne på den ultimate ydmykelse det er å bli bedømt på egen kropp, strippet jeg selv ned til undertøyet – slik utøverne må gjøre ved første møte med sporten. Naken og blottlagt stod jeg der en søndag i september – til utstilling. For meg var dette en ubehagelig opplevelse, men for coachen som bedømte meg var det hverdags.

Dommen var slående: Jeg måtte trene fem til seks ganger i uken i ett til to år for å kunne stille til konkurranse. Fem til seks ganger i uken – i to år! Hadde jeg hatt tid og energi, så kunne det vært et interessant eksperiment. Bare det at jeg tenker det, sier hvor mye det påvirket meg. Hvor svak jeg følte meg, hvor svak jeg ble. Jeg begynte også å tenke mer på holdningen min, det å gå rakrygga med selvtillit. Og det er nettopp denne påvirkningskraften som oppleves så skremmende. Hvis jeg blir påvirket, hva blir ikke unge jenter da.

Jentene jeg møtte var glade. De var ikke utsulta, anorektiske eller deprimerte. Kanskje usikre til tider, men det fikk de jobbe med. Gang på gang. Rakrygga på høyhælte sko, i bikini. Men idet kroppen ble sterkere og sterkere, ble psyken dårligere. Like før showtime hadde de minimalt med energi og ble surere og surere. Noen hadde hodepine andre hadde mistet menstruasjon. Men etter et par minutter på scenen var alt glemt, og de ble glade igjen. Glad for å ha gjennomført den ultimate styrkeprøve. Glad for å ha nådd målet sitt – om bare så å komme seg opp på scenen.

Naturlig opplever flere et vakuum i etterkant, når scenelyset er slått av. Slik er det med all sport, hvor det er en vinner er det også utallige tapere. Så hvis du gal nok i hodet til å konkurrere med kroppen din, til å utsette deg for total slakt og ydmykelse – i bare undertøyet – så står det en viss respekt av det. Noen kaller det kontrollert anoreksi, det var ikke det jeg opplevde. Bare fordi de ser likedan ut, har på seg den samme bikinien og poserer på samme vis, så vil det ikke si at de gjøre det av lik grunn. Det finnes like mange motivasjoner til å presse seg gjennom dette som det finnes nyanser i spraytannen.

Det er ingen tvil om at bikini fitness-utøverne er med på en berg og dalbane i løpet av månedene frem mot konkurranse – både på vekta og i følelsene. Heldigvis blir de fulgt nøye av en coach både før, under og etter.

De jeg er bekymra for derimot, er de som trener og trener uten et tidsbestemt mål. På egen hånd, uten det samme støtteapparatet. Hvor målet bare er å se bra ut. Og så enda bedre? Bare litt større muskler, strammere rumpe og tydeligere sixpack. For det har de sett på TV, i magasiner og på Instagram. De som følger Aspartam-dietten som de finner på nett. Og i verste fall kombinerer det hele med en operasjon i ny og ned. Når kan de si seg ferdig? Når er målet deres nådd?

Jeg synes vi skal slutte å bekymre oss for bikini fitness-utøverne. Hvis de klarer å komme seg gjennom det første avkledde møtet med psyken i behold, så er de mer rusta til motgang enn de fleste av oss.

Vi andre bør slutte å løpe ned døra på treningssenteret i håp om å finne selvtilliten vår på en svett styrkebenk. Å være sterk er så mye mer enn hva øyet kan se, så mye mer enn muskler. Det viktigste er å væresterk på innsiden – og bare det at du tør å være slapp på utsiden bekrefter nettopp det.