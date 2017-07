Sorry, ikke alle mennesker fortjener å være på stranden

Debatt Du tror kanskje det er en menneskerett å få nyte solen på en sandstrand, sprade rundt i i badetøy og kose deg? Det er det ikke.

THEA KLINGENBERG, blogger.

Du tror kanskje det er en menneskerett å få nyte solen på en sandstrand, sprade rundt i i badetøy og kose deg? Det er det ikke. Leste nettopp om Lotte med stomi, som ble bedt om å kle på seg da hun var på stranden. En fremmed dame ga rett og slett beskjed til Lotte om at hun ikke burde ha på seg bikini. Jeg er enig i at ikke alle mennesker fortjener å kose seg i sola på en strand, så jeg slang sammen en liten liste.

Hold deg unna stranden hvis du;

• Blir lett støtt av å se andre mennesker. De kommer til å være på stranden, de kommer til å gå, ligge, sitte på den samme stranden som deg, de kommer til å snakke sammen, kanskje til og med hygge seg. Hvis du ikke liker andre mennesker i det hele tatt; bli hjemme.

• Synes folk med kropper er ekle. Folk har kropper, og de har med seg kroppene sine på stranden. Hvis du er av typen som synes det er vanskelig at folk har kropper, så er stranden definitivt ikke stedet for deg.

• Mener folk som har annerledes kropp enn deg er stygge. Hvis du blir sur i trynet og kvalm i magen av å se noen med valker eller store rumper eller tynne legger eller pose på magen eller hår under armene eller krykker eller rynker eller hudfarge i en annen sjattering enn deg, da skal du på ingen måte gå på stranden. Det er det dummeste du gjør faktisk. Hold deg langt unna stranden.

• Har lett for å fortelle folk du ikke liker at du ikke liker dem. Hvis du er av den typen som bare føler deg plent nødt til å slenge drittkommentarer, skule, himle med øynene, håne, hate eller generelt spre dårlige vibber, så er du rett og slett helt malplassert på en strand. Ta med deg den ræva attituden din hjem, og bli der til du har noe hyggelig å melde.

• Hater unger. Mange strender besøkes av unger, hvis du hater dem intenst, så kan det i det minste være greit å google litt, så du ikke blir et rasshøl på stranddagen din. Man kan helt fint finne steder barn ikke kaster sand og tråkker på håndklær, men det krever muligens at du gjør litt research. Det enkleste er kanskje å jobbe litt med hatet du bærer på, men hvis du ikke gidder det, så vil jeg varmt anbefale å stikke et mindre barnevennlig sted. De stedene er for mindre barnevennlige folk.

• Hvis du er av typen som kan falle for fristelsen til å ta bilder av fremmede folk, for så å fatshame/bodyshame/slutshame dem på internett, så bør du holde deg unna strender. Der kan fristelsen bli stor, og vips har du begått lovbrudd og ødelagt noens liv, jeg vil sterkt anbefale deg å bli hjemme.

• Misliker sand, sol og vann. Hvis du ikke liker en eller flere av de tre komponentene, så burde du aldri sette din fot på en strand.

• Kaster søppel rundt deg der du er. Hvis du er en sånn som elsker følelsen av å lage en svinesti, både av minigriller, ølbokser, sneiper, tørkerull og plastposer, hvis du liksom ikke klarer å styre deg når det gjelder forsøpling, så er det fint om du holder deg hjemme i din egen stue, og så langt unna strender som du klarer.

• Får lyst til å seksuelt trakassere noen av å se dem på en strand. Hvis du er av typen som plutselig får det for deg at det er innafor å være slesk, pågående, og usmakelig når du ser folk i badetøy, så må du ikke finne på å gå på stranden. Det er det dummeste du gjør faktisk. Hold deg hjemme til du vet forskjellen på høflighet og trakassering.

Sånn. Er det noe jeg har glemt?

Ønsker alle (både de som bør holde seg hjemme, og alle dere andre) en fantastisk sommer!

––

Denne kronikken ble først publisert på theaklingenberg.no, og er gjengitt i VG med forfatterens tillatelse.