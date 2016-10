Kronikk om «Folkeopplysningen»: Å spise kirsebær med NRK

Debatt Flere har spurt om to ting de siste ukene. Er det greit å skrive romaner om virkelige menneskers begravelser? Driver NRKs «Folkeopplysningen» faktisk med folkeopplysning? Det handler om det samme: Jakten på den store Sannheten.

GURI IDSØ VIKEN, skribent

Det overrasker ikke. Troen på en objektiv Sannhet ble den nye folkereligionen her til lands i god tid før kirka skilte seg fra staten. Sosiale medier svømmer over av faktaopplysninger i konkurranse med kattebilder og personlige historier. Skriver du noe i avisa står folk i kø for å bevise at du ikke kan det du snakker om i stedet for å argumentere mot. Vi har til og med fiktive (!) karakterer i sosiale medier som bruker tida på å ta andre i faktafeil. Den største heter Doremus Schafer og støttes av Fritt Ord.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Fakta selger, og mangelen på dem engasjerer. Bare spør en hvilken som helst rikspolitiker, som lener seg på et stadig større kobbel politiske rådgivere for å være ekspert i alle debatter. Jeg kjeder meg og takker gud for Anders Anundsen.

I den konteksten gjorde «Folkeopplysningen» seg feit. NRKs dokumentarserie vil skille myter fra fakta, men blir jevnlig beskyldt for å bedrive «kirsebærplukking», altså å ha bestemt seg for konklusjonen på forhånd og presentere bare de faktaene som passer denne.



Følg VG Meninger på Instagram ved å klikke her eller legge til @vgmeninger.

Dømt til å tape

Programmet framholder forskning som uproblematisk, mens politikere, interesseorganisasjoner og folk med alternative livssyn blir fratatt en god porsjon troverdighet gjennom aktiv kryssklipping mellom dem og forskere som «motbeviser» det de sier. Forskerne er de som vet hva som er sant, og alle som settes opp mot dem, er derfor dømt til å tape – til seernes store begeistring.

Og så faktasjekket Aftenpostens Ingunn Økland fiksjonen. Altså romanene til forfattere som Karl Ove Knausgård og Vigdis Hjort, som dels skildrer virkelige personer og hendelser. Økland har et godt poeng i at det kan by på noen etiske problemstillinger, men det blir absurd når gravejournalistikk brukes på skjønnlitterære verk. For skal det være god litteratur, må et verk fungere innenfor egne rammer og premisser. En roman tar ikke primært stilling til om noe «virkelig» har skjedd, den sier at «hvis dette hadde skjedd, så hadde dette vært konsekvensen».

Les også: «Folkeopplysingen» mest sett av TV-premierene

Kort mellom fiksjonen og jus

La oss dra innom Italia, de de i stedet lar fakta bli fiksjon. TV-serien «Gomorra» er en fiktiv adapsjon av journalist Roberto Savianos dokumentariske bok med samme navn om hvordan camorraen, altså mafiaen, i Napoli fungerer. Saviano er konstant drapstrua fordi han fortalte sannheten litt for godt. Det er likevel lite trolig at det fins virkelige personer som Gomorras hovedkarakter Ciro di Marzio. Men nettopp ved å være en fiktiv karakter, er Ciro et uttrykk for et helt samfunn i trøbbel, ikke bare ei sann eller usann skildring av en enkeltperson. Skuespiller Marco D’Amore har fått priser for sin realistiske karaktertolkning, men sier selv at han er inspirert av Iago, Shakespeares erkeskurk i Othello. Og slik forteller en fiktiv karakter fra 1603 sannheten om nåtidens Napoli. Faktasjekk den om du tør.

Det er ikke langt mellom fiksjonen og jussen. Til et rettslokale tar begge parter med seg de fakta de mener er relevante for sin side av saken, og en jury eller dommer avgjør den mest sannsynlige sannheten baserte på disse. Det er selvfølgelig strengt ulovlig å lyve der inne, men det må tas høyde for at noen gjør det. Man kan i hvert fall ikke regne med at noen av partene har hentet inn fakta som motbeviser deres sak.

Vi godtar at en advokat kun presenterer én side av saken. Hvorfor skulle ikke ledere av interesseorganisasjoner eller politikere gjøre det samme, enten de er mot legalisering av hasj eller for flere økologiske varer i butikken? Hvilken plikt har de til å argumentere for motsatte standpunkt eller fortelle alternative sannheter? Det er ikke det samme å bevise og å overbevise.

I boka «Winning Arguments» (2016) hevder jusprofessor Stanley Fish at all kommunikasjon er argumentasjon. Det fins ikke fakta som er så tydelige at ingen rasjonelle mennesker kan nekte for dem, derfor er vi dømt til alltid å forsøke å overbevise andre om at vår oppfatning er den mest riktige. Fish er kanskje vel relativistisk, men han har et viktig poeng, nemlig at alle har noe de tror på og at folks oppfatning av fakta alltid vil være farga av deres verdenssyn.

Trumps egne fakta

La oss stoppe innom den amerikanske valgkampen. For ingen er bedre på fiksjon i år enn Donald Trump. Han dropper kirsebæra og finner på fakta selv. Men er det egentlig fakta om verdens problemer med tilhørende løsninger Trumps støttespillere vil ha? Nei, der går vi i baret, ifølge Stanley Fish.

Folk vil ha Donald Trump fordi han forteller én fortelling: Om hvordan han har bygd seg opp fra nesten ingenting til suksessrik forretningsmann, og om hvordan kanskje det samme kan skje med deg om du bare lar han vinne valget. Det er fristende å dra paralleller til en av Norges største historiefortellere, Bjørn Kjos, men han er ikke på valg, så vi dropper det og tar en dreamliner hjem til «Folkeopplysningen».

«Folkeopplysningen» lyver ikke om fakta, men de forsøker stadig å bevise at andre gjør det. Programmet argumenterer ut i fra noen gitte premisser om at forskere er de eneste som forteller noe helt sant om verden. At alt kan reduseres til fakta som kan verifiseres med vitenskapelige metoder. Og at alle som argumenterer ut fra andre metoder enn de (natur)vitenskapelige tar feil og at man derfor ikke kan tro på dem.

Det største problemet med den fortellinga, er jo at den ikke er sann i det hele tatt.