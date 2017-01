Kritisk uke for Kypros-samling

Leder Kypros-spørsmålet er en verkebyll i internasjonal politikk.

I dag møtes den gresk-kypriotiske presidenten Nikos Anastasiades og hans tyrkisk-kypriotiske motpart Mustafa Akinci i Sveits for å prøve å lande en avtale som kan gjøre Kypros til en føderal stat.

"Dersom Barth Eide og hans FN-team lykkes i å fremforhandle kypriotisk gjenforening, vil det kunne sikre ny stabilitet i regionen.

Forhandlingene denne uken regnes som et siste og avgjørende forsøk på å oppnå enighet om samling av øya, som har vært splittet i en gresk og en tyrkisk del siden kuppforsøket i 1974.

Det er mange som mener å ha historisk hevd på Middelhavets tredje største øy. Under korstogene ble Kypros erobret av den engelske kongen Rikard Løvehjerte. På 1400-tallet var øya under venetiansk styre, deretter i 300 år en del av det osmanske (tyrkisk) rike inntil den igjen ble regjert av britene og annektert som koloni i 1914 da Tyrkia gikk med i første verdenskrig på tysk side.

I 1960 ble Kypros selvstendig republikk, med en etnisk maktfordeling mellom gresk- og tyrkiskkyprioter helt ned på kommunalt forvaltningsnivå. Men i 1963 brøt det ut kamper mellom de to folkegruppene, og året etter sendte FN fredsbevarende styrker. Unficyp er FNs eldste væpnede operasjon og har som oppgave å overvåke buffersonen mellom Republikken Kypros i sør og den selverklærte «Tyrkiske Republikken Nord-Kypros», som kun Tyrkia anerkjenner.

Nicosia er i dag Europas siste delte hovedstad. Det har vært gjort flere forsøk på å forene nord og sør. I 2004 forsøkte daværende FN-generalsekretær Kofi Annan å knytte en fredsløsning til at et samlet Kypros kunne bli medlem av EU. Det ble skutt ned av innbyggerne i sør i en folkeavstemning, mens det tyrkisk-kypriotiske nord stemte ja. EU endte dermed med å ta opp i seg et delt land, der kun den søndre halvpart i praksis er fullverdig medlem.

Sist partene var i formelle forhandlinger, i november i fjor, endte møtet i skuffelse og fastlåste posisjoner. Men like før jul inviterte FNs visegeneralsekretær og Kypros-utsending Espen Barth Eide presidentene Anastasiades og Akinci ut på middag i Nicosia, et møte ansikt til ansikt som angivelig skal ha skapt såpass mye ny optimisme at de bestemte seg for å gjenoppta samtalene denne uken med tanke på å få til en forent, føderal republikk med to delstater.

Foruten et felles politisk system og rettsvesen, en utenrikspolitikk og økonomi, må den nye republikken også avklare forholdet til garantimaktene Hellas, Tyrkia og Storbritannia samt EU. Likeså hva som skal skje med det massive tyrkiske militære nærværet på øya.

Kypros-spørsmålet er en verkebyll i internasjonal politikk. Det forsurer ikke bare forholdet mellom Hellas og Tyrkia, men påvirker også relasjonene mellom Tyrkia og EU, samt EU og NATO. Dersom Barth Eide og hans FN-team lykkes i å fremforhandle kypriotisk gjenforening, vil det kunne sikre ny stabilitet i regionen.