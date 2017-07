Debatt Du vil ikke se nazister i gatene. Det vil ikke jeg heller. Kanskje enda mindre enn deg, med tanke på at jeg som jøde er en av de på listen deres. Men jeg vil vite hvem de er. La dem marsjere!

SUZANNE AABEL, skribent

Hadde en organisasjon med pedofile fått behov for å demonstrere for deres rett til å ha sin «legning» skulle jeg med både glede og avsky stått og observert. Hvis de hadde turt å vise trynene sine.

Noe denne såkalte «Nordiske Motstandsbevegelsen» skamløst altså turte, i Kristiansand i helgen. Å vise hvem de er. Jeg mener det å få kunnskap om nettopp dette trumfer alle motargumenter for at de ikke skal «få gå i våre gater.» Å mene at selv nynazister skal få kunne vise trynene sine og si hva de vil, er ikke å være kontrær til en selv. Jeg er ikke en selvutslettende, selvforaktende jøde. Jeg vil ha en forbanna oversikt. Kartlegge nynazistene. Dokumentere hvem de er. Lage profiler. Beskytte meg selv.

Politiet har etter demonstrasjonen uttalt at de har fått en oversikt over hvem deltagerne i demoen er. Det er mer enn vi kan si om alt som foregår bak lukkede hellige dører eller på gutterom på vestkanten.

Om demonstrasjonen hadde vært lovlig, ville det hatt absolutt null garanti for at politiet kunne håndtert det stort bedre. Jeg glemmer aldri den gangen jeg fikk tåregass i ansiktet under en fullt lovlig Blitz-demonstrasjon da jeg sto foran rådhuset med journalistblokka og Stein Lillevolden og co. prøvde å komme seg inn på rådhuset med en slags rambukk av stål som de prøvde å knuse døren med. Raddisene har aldri vært særlig glad i å «bli fjerna med makt av snuten....»

At en motdemonstrant blir flyttet med makt provoserer meg ikke. Dette blir bare spekulasjoner fra min side, men mest sannsynlig gjorde de Ole Tellefsen en tjeneste ved å fjerne han. Han hadde rukket å få et knust ribbein allerede før han ble lagt i jern for å motsi seg å fjerne seg. Selv sier han at han er pasifist og ikke gjorde noe annet enn å stå pal. Det kan godt stemme, men det betyr ikke at han ikke utsatte seg selv for fare. Han er allikevel, som noen skrev på min Facebook-side, «den eneste helten i denne historien,» og det kan også godt være. Jeg lurer dog på hvor disse modige heltene er når «Profetens Ummah» og andre lignende radikale organisasjoner valser gatelangs med IS-flagg og roper obskøne ting om samfunnet vårt? De har strengt tatt nøyaktig samme agenda som nynazistene. Islamister har gått i gatene våre utallige ganger under beskyttelse av «ytringsfriheten» med nøyaktig de samme jævlige meningene, men det snakker vi ikke så mye om i denne saken. Hva er egentlig forskjellen?

Mitt svar er: Forskjellen er at folk stiller seg enten likegyldig til islamister i Norge eller bikker over på helt motsatt side og tror at alle med litt farge i huden som ikke kommer fra stranden på Mallorca er farlige, potensielle terrorister. Men vi vet at det kan eksplodere fra begge kanter. Ytre høyre, ytre venstre, indre helvete. Begge parter er like voldelige, farlige og like uvelkomne i vårt lille, vidunderlige, fredelige demokrati. Vi kjenner tydeligvis igjen noe i nynazistene. Vi har sett det før. Gufset fra fortiden og det at selv Nazi-Tyskland startet i det små. Det vekker antifascistenes nådeløse følelse av at urett må bekjempes. Vi reagerer som vanlig med andre ord sterkere når vi kan identifisere oss med fienden. De ser ut som oss. Men vil renske samfunnet for dem som ikke er helt like.

Jeg sier ikke at det er uproblematisk. Jeg er heller ikke en spesielt hverken raus eller tolerant person. Jeg mener bare at det er ingen forskjell på disse her og de som nylig sto utenfor den israelske ambassaden og ropte «slakt jødene». Uten at noen arrangerte en motdemonstrasjon, eller hevet så mye som er øyenbryn. Men, norsk politi og ikke minst PST har jeg altså så liten tillit til etter all «Ummah-bråket» og ikke minst 22. juli, at jeg oppriktig talt mener de har håndtert dette i handlegaten i Kristiansand etter beste evne.

Av mine knappe 3000 Facebook-venner har jeg registrert at et mangfoldig flertall mener de burde bli nektet å demonstrere. Det skulle jeg jo ønske BDS-bevegelsen som vil boikotte Israel ble nektet også, da jeg oppriktig mener de er antisemittiske. Men, det blir de altså ikke. Og sånn skal det være.

Er det ikke herlig. At så mange rundt om land og strand, i Norge og den vestlige verden, men særlig i Norge, tenker om seg selv at om de levde under Andre Verdenskrig, i Tyskland, så ville de vært blant de få heltene, ikke blant hverdagsnazistene.

Jeg sier ikke dette for å være kjerringa mot strømmen, men mener oppriktig at det er nynazistenes rett å demonstrere akkurat som vi gjør mot det vi opplever er urett. Jeg vil gå så langt som å si at det er en god sikkerhetsvurdering å la de marsjere rundt med paranoiaen og den påtatte ignoransen sin for da ser vi jo hvem de er. Tenk deg 22. juli-terroristen som satt under pseudonym på nett og klekket planer selv ikke PST klarte å plukke opp, så evner han å gjennomføre det største angrepet på Norge siden krigen. Disse her har vi all info om. De kan ikke gjøre verre skade da enn å såre følelser og provosere. True og skremme. Så setter de seg selv i offentlig gapestokk helt frivillig.

Hadde en av de svina bodd i blokka mi hadde jeg visst det. Kjekt å vite.