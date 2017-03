Politikerne gir blanke

Debatt Høyresidens politikere drar på stemmejakt i det samme miljøet mange av oss advarer mot.

ANDERS TORP, skribent

I helgen mobiliserte landets kristenfundamentalister imot den djevelske venstresiden som ødelegger landet vårt med mørke sosialistiske krefter.

Anders Torp.

Organisasjonen «Kristenfolket» er klare til kamp med Gud på sin side for å redde det fortapte landet vårt som stadig beveger seg lenger bort fra Gud. Endelig har den kristne minoriteten blitt hørt. Ledende politikere fra høyresiden vinker og smiler til fundamentalistene på Oslo Symposium mens de kaster bensin på bålet i en desperat velgerjakt.

Kristenfolkets motivasjon er på topp. De er begeistret over hva som har skjedd i USA. Etter mange tiår med bønn, faste og politisk lobbyvirksomhet har lyset endelig inntatt det hvite hus: Donald Trump. Han har allerede begynt tilbakeslaget mot abortindustrien – og nå skal et jublende kristenfolk få til det samme i Norge.

Det siste året har vært en vekker for kristenfolket. Et annus horribilis for Pinsebevegelsen da VGTV-serien «Frelst», og bøkene «Jesussoldaten» og «Vi som ikke kommer til himmelen», satte i gang en bred debatt om religiøst lederskap, og usunn og skadelig trosutøvelse.

Jeg fortalte selv min historie i VGTV-serien og i dokumentarboken «Jesussoldaten» for at politikere og folk flest må våkne: Blant kristenfundamentalistene og miljøet bak Oslo Symposium foregår brudd på Barnekonvensjonen og Menneskerettighetene.

Det verste er at jeg på langt nær er den eneste som har fortalt min historie. Vi har vært mange gjennom årenes løp som har varslet offentligheten. Mange har betalt en utenkelig høy pris for sitt samfunnsansvar.

Men hva gjør høyresidens politikere? De drar på stemmejakt i det samme miljøet mange av oss advarer mot. Hadde endog politikerne som stilte opp, hevet én eneste kritisk stemme – så hadde alt vært så mye bedre. Men når politikere smisker, er det lite håp om noe annet enn en legitimering av miljø som kan ødelegge de beste av oss.

Høyresidens politikere gir blanke i all den ødeleggelsen dette miljøet produserer. Og de ledende politikerne på venstresiden som har protestert er få. Hvor er de folkevalgte som skal beskytte våre barn mot usunn og skadelig fundamentalisme?

Oslo Symposium er alt annet enn uskyldig. Støttespillere i miljøet står for demonisering av normal seksualitet, demonutdrivelser av seksuelle demoner og ekstrem religionsutøvelse på barn. Det sistnevnte avslørte TV2 for knappe tre uker siden. Homofobi, islamofobi og undergraving av medias troverdighet var gjentagende temaer.

Hva i all verden foregår når politikere mobiliserer imot ekstrem sosial kontroll i muslimske miljøer – og ikke evner å se bjelken i eget øye? Hvordan hadde vi reagert om høyresidens folkevalgte hadde stilt opp i en moské som fremmet de samme umenneskelige verdiene Oslo Symposium står for?

Så lenge våre folkevalgte ikke fører en klar tale mot kristne fundamentalister, har de ingen integritet når de snakker om tiltak mot fundamentalisme i muslimske miljøer.