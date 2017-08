Politikere legitimerer fundamentalister

Debatt Skal vi i 2017 akseptere at bokstavtro religiøse får økt innflytelse i norsk politikk?

ANDERS TORP, skribent

Norske politikere bidrar til legitimering av bokstavtro kristendom, og følger således i amerikanske fotspor. Norske politikere går til og med til angrep på sekularisering, samtidig som flere skoler ønsker undervisningsmateriell som er i samsvar med Bibelen.

Anders Torp.

Det burde ikke overraske noen at det finnes en gruppe med kristenfundamentalister i Norge. De fleste av dem elsker lyden av politikere som bekjenner seg til troen, snakker om kristne verdier og religionsfrihet.

Konspirasjonsteoriene florerer i dette miljøet. Mange fundamentalister prater om ateister som forsøker å kontrollere vitenskapen for å presse evolusjonslæren på kristne. Eller tror at media fortier og tilslører utfordringer tilknyttet innvandring. Andre tror at Arbeiderpartiet har inngått en sammensvergelse for å svekke kristendom og god moral i samfunnet. Mens andre snakker om at myndigheter ønsker å ødelegge konservative kristne familier, eller at muslimer står bak en verdensomspennende konspirasjon for å overta makten i Vesten.

Begrepet fundamentalisme oppsto om en gruppe kristne amerikanere som tolket Bibelen bokstavelig og ønsket religiøs innflytelse over politikken. Etter deres mangeårige kamp og globale utbredelse ser de ut til å begynne å lykkes, ettersom flere populister virker til å innse at religiøse utgjør en lett manøvrerbar politisk velgergruppe.

Nylig skrøt pengepredikanten Jan Hanvold av en kristen predikant som ble spurt om å be for Trump i Det Hvite Hus: Et PR-strategisk sjakktrekk for Trump i desperate tider, rettet mot religiøse som elsker tanken på at den sittende presidenten er gudfryktig. Den amerikanske presidenten er ikke fremmed for kalkulerte religionspopulistiske fremstøt. Nylig dro «pussy grabbing»-presidenten religionskortet da han og kona poserte i bønnemodus foran klagemuren, som er et hellig sted for mange kristne, på deres besøk i Israel.

I USA har dette pågått i mange år. Jeg har selv følt på kroppen – i min oppvekst som kristenfundamentalist – inntrykket det gav da selveste politikeren ba om å bli bedt for. Eller da politikere sendte forespørsler om bønn til religiøse ledere som ble videreformidlet til bønnemøtene. Vi ble oftest henrykte. Godtroende religiøse tror politikerne ber om dette fordi de selv tror på bønnens makt – hvilket for så vidt kan stemme i enkelte tilfeller. Men jeg er ikke naiv nok til å tro at alle politikere som deltar i denne religionspopulistiske trenden, gjør det fordi de selv er overbeviste.

Norske politikere som markerer seg positivt i spørsmål om religiøs tro, får ofte en stjerne i boken av troende. Om politikerne i tillegg blir hetset for den religiøse støtten, vil de kunne oppleve å få heltestatus, lik den Sylvi Listhaug har fått i flere religiøse miljøer. Men nå går politikere enda lenger: En nestleder i Sp stiller i VG spørsmål om sekulariseringen Human-Etisk Forbund har påført det norske samfunnet. Sistnevnte er musikk i ørene til enkelte fundamentalister som sikkert tenker at en norsk politiker nå endelig har forstått alvoret bak avkristningen av Norge.

Et problem er at politikere trolig vinner støtte blant religiøse når de blir kritisert for å stille opp på arrangementer i regi av eksempelvis TV Visjon Norge. Derfor stiller jeg meg selv spørsmålet noen ganger om jeg ikke skal kritisere politikere for dette. Men jeg klarer ikke å falle til ro med at vi kan få amerikanske tilstander i Norge: Skal vi i 2017 akseptere at bokstavtro religiøse får økt innflytelse i norsk politikk?

Nå stiller den amerikanske «profeten» Dionny Baez igjen opp på en sommerkonferanse i regi av Jan Hanvold. Da han var her sist, slo han et titalls barn i bakken under «Den Hellige Ånds kraft». Blant navnene på gjestelisten til sistnevnte sommerkonferanse er Ap-politiker Martin Kolberg, Høyre-politiker Linda Hofstad Helleland, Hans Olav Syversen i KrF, Per Olaf Lundteigen i Sp og Sylvi Listhaug i Frp.

Politikerne som stiller opp, kommer muligens til å forsvare deltakelsen med tematikken de skal prate om, eller angripe kritikere ved å si at vi ikke skal ha et meningspoliti i Norge. Begge argumenter er irrelevante i lys av at TV Visjon Norge står bak en rekke handlinger som hverken kan sies å være gode kristne eller gode norske verdier, og som i tillegg bryter Barnekonvensjonen og Menneskerettighetene på enkelte punkter:

• Ekstrem religionsutøvelse på barn og voksne

• Press på TV-seere til å gi penger

• Hevder at de som gir pengegaver, vil bli velsignet eller helbredet

• Stempler LHBTI-miljøet som syndere

• Heier frem Trump og «fake news»-begrepet

• Truer med helvete og lokker med himmelen

• Inviterer talere som kaster seksuelle demoner ut av ungdommer

• Stempler mennesker som syndere

• Mener de er «forfulgte» når de blir utsatt for legitim kritikk

Når norske politikere stiller opp i dette miljøet, uten å markere seg mot det ovennevnte som skjer i full åpenhet, så styrker de aksepten av at disse tingene skjer. I tillegg styrker de legitimiteten til miljøet. Dersom politikerne samtidig sier at vi må tolerere at disse tingene skjer, da burde politikerne også presisere at man må tolerere menneskene bak handlingene, men at kritikkverdige forhold må kunne bli belyst, kritisert og debattert.

Likevel er det ønsketenkning. For det er trolig bare én tanke i hodet på politikerne som stiller opp på denne TV-kanalen: Nettopp det å vinne kristne velgeres hjerter ved å smiske, prate om en god Gud og late som om umoral og rettighetsbrudd ikke skjer i disse miljøene.

Flere av de samme politikerne som prater om truede kristne verdier, stiller opp på denne tv-kanalen som utøver destruktive kristne verdier på direktesendt tv. Forstå det den som kan. Ettersom norske politikere debatterer kristne verdier om dagen, og i tillegg stiller opp på Jan Hanvolds kristenfundamentalistiske TV-kanal, så syns jeg et minimum burde være at de tar stilling til de umoralske verdiene som fremføres på TV-kanalen de opptrer på.