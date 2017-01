Innrømmelsene som kom for sent

OSLO TINGRETT (VG) Aktors utspørring av Eirik Jensen er over. Etter alle disse dagene sitter vi igjen med dyrkjøpte innrømmelser som kunne kommet før.

Så var den over, aktors grilling av den korrupsjonstiltalte politimannen Eirik Jensen. Og det var en lett opprømt aktor Kristine Schilling som kunne avslutte sin utspørring med en sjelden Jensen-innrømmelse.

For Jensen vedgikk at han faktisk fikk en luksusklokke av Cappelen, etter å ha blånektet lenge. Han sa hendelsen var slettet fra «harddisken», helt frem til nylig, da den dukket opp igjen fordi ting roet seg. Aktor la til at hans fingeravtrykk ble funnet på kvitteringen med hans navn, funnet av etterforskerne hjemme hos ham. Jensen sa han tror han fikk klokken som en slags takk for all hjelp gjennom mange år, men at han leverte den tilbake straks han fikk summet seg.

At også narkomafia opererer med en type gullklokke for lang og tro tjeneste, bet nok retten seg merke i. Den tilbakevendende hukommelsen minner for øvrig om en tidligere innrømmelse som også satt et stykke inne. Nemlig den om at den samme Cappelen forsynte Jensen med kvitteringer for oppussing av badet. Aktor la til at den erkjennelsen kom etter at etterforskerne fant Jensen og Cappelens fingeravtrykk på kvitteringene.

Andre innrømmelser disse dagene har handlet om omfanget av Cappelens kriminalitet. Jensen har nektet for at han visste at Cappelen var kriminell, men har i retten av og til innrømmet å ha skjønt mer. Også brudd på politiets regelverk har sittet langt inn å innrømme. Jensens insistering på at ting var etter boka fordi Cappelen var kilde og ikke informant, har neppe tjent saken hans.

Nå er det forståelig at Jensen er opptatt av å holde hele sin sti ren. Og mye av det han har drevet med, vil nok også vise seg å dreie seg om troskyldige tekstmeldinger helt faktisk om været og legale pengetransaksjoner. Likevel er det på det rene at han også har gjort noen dumme ting.

Men Jensen har insistert på å holde på svake fortellinger som til slutt ender opp med å bli avslørt. Antakelig hadde det vært bedre om aktor slapp å hale det ut av ham. For det fester seg et inntrykk av at han ikke helt har klart å velge sine kamper.

Men nå er det sceneskifte i Oslo tingrett. Jensens forsvarere John Christian Elden og Arild Holden ga i ettermiddag en forsmak på et forsvar. Nå skal de bryte ned det aktor har prøvd å bygge opp. Det kommer til å handle om legitime penger og helt uskyldige værmeldinger.