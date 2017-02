Au pairenes rettssikkerhet må styrkes, ikke svekkes!

Debatt Regjeringen har med støtte fra KrF og Venstre besluttet at det eneste uavhengige hjelpetilbudet for au pairer skal legges ned innen utgangen av mars. Da blir det enda vanskeligere å avdekke utnytting av au pairer.

HENRIETTE KILLI WESTHRIN, generalsekretær Norsk Folkehjelp

Mens kampen om drivstoffavgifter og mulig regjeringskrise fylte avisspaltene, tv-studioer og vandrehallen sist høst, snek det seg stille inn endringer i statsbudsjettet som kan få store konsekvenser for enkeltmenneskers liv og rettssikkerhet.

I Oslo tingrett startet året med en rettssak hvor en milliardær og hans kone ble dømt til fem måneder ubetinget fengsel for misbruk av au pair-ordningen. Sammen med KrF og Venstre har regjeringen besluttet at det eneste uavhengige hjelpetilbudet for au pairer skal legges ned innen utgangen av mars, slik at det blir enda vanskeligere å avdekke den type utnytting som saken fra tingretten forteller om.

Nå tar både LO, SV og Ap til orde for å skrote ordningen. Om de får støtte av de som besluttet at Au Pair Center skal nedlegges, gjenstår å se. Det vil uansett ta lang tid før det eventuelt skjer. Hva vil det politiske flertallet gjøre for å sikre au pairenes rettsikkerhet i fremtiden?

Diskusjonen om hvorvidt au pair-ordningen er fordekt arbeid eller kulturutveksling har pågått over lengre tid. I fire år har vi i Norsk Folkehjelp drevet au pair-senteret sammen med Fagforbundet. Våre erfaringer er at det bare er unntaksvis at au pairene selv har kulturutveksling som hovedformål. Det er ikke lovnaden om norskkurs, fjell og fjorder som motiverer dem, men anledningen for lønnet arbeid.

Det er også behovet for hjelp i hjemmet som ligger til grunn for vertsfamilienes ønske om å ha au pair. På den måten har au pair-ordningen som «kulturutveksling» spilt fallitt og er overmoden for oppdatering.

Å fjerne hele au pair-ordningen vil innebære at Norge må trekke seg fra en europeisk konvensjon, samt endre EØS-reglene for arbeidsinnvandring. Det er ikke gjort i en håndvending. Parallelt med en diskusjon om au pair-ordningens framtid, må vi som samfunn sikre au pairenes rettssikkerhet og bedre vilkår så lenge ordningen finnes.

En typisk au pair er en kvinne i 20-årene som kommer fra Filippinene for å bo og jobbe hos en familie med en stor bolig som skal holdes ren og to-tre barn som skal hentes, bringes og passes. En mer korrekt definisjon av denne typen kulturutveksling, ville vært arbeid med renhold og barnepass.

Gjennom Au Pair Center har vi sett tilfeller hvor au pairen ikke får lov til å bevege seg fritt, nektes å delta på norskkurset hun har krav på, ikke får lønn, forventes å jobbe i ett fra morgen til kveld og sies opp i det det hun blir syk. Er det denne typen «kultur» Norge vil utveksle?

Det er ikke alle vertsfamilier som bryter reglene, men misbruk av au pair-ordningen skjer i de beste familier. Grunnideen om kulturutveksling er nobel, men har lite å si så lenge viljen til å sikre ordningen mot misbruk er fraværende.

Det at au pair-ordningen får fortsette som «kulturutveksling», med enda mindre kontroll nå som Au Pair Center legges ned, fungerer som tildekking av utnyttelsene som pågår.

Første bud for å sikre au pairene rettssikkerhet må være å gi henne rettigheter etter arbeidsmiljøloven de timene hun faktisk jobber. I tillegg bør au pairen sikres en timelønn tilpasset arbeidet de utfører. Å være au pair er i stor grad å utføre et arbeid. Da bør rettighetene, vernet og lønnen være deretter. Det håper vi de tar med seg, de som ønsker en annen type au pair-ordning enn den vi har i dag.

Au Pair Center ble åpnet i 2013 som en uavhengig støtte for au pairene i Norge, etter at mange stygge saker om utnytting hadde nådd medias søkelys. I fjor hadde senteret over 1200 henvendelser, hvorav nesten 800 fra au pairer. Senteret har spilt en viktig rolle i å fange opp grove regelbrudd og stille vertsfamiliene til ansvar.

Nå er det slutt på bevilgninger til videre drift. Regjeringen mener sammen med KrF og Venstre at au pairenes rettssikkerhet skal ivaretas av UDI, en instans au pairer flest vegrer seg for å kontakte. Au pairenes oppholdstillatelse er nemlig knyttet til vertsfamilien. Dersom vertsfamilien vil bryte med au pairen, vil både politi og UDI være pliktig til å starte tilbakekalling av au pairens oppholdstillatelse, uavhengig av om årsaken til konflikten er underbetaling og overarbeid.

Det er her Au Pair Center har kommet inn, som en hjelpende hånd som har kunnet jevne ut maktubalansen mellom au pairen og vertsfamilien. Nå haster det med å endre visumreglene slik at oppholdstillatelsen knyttes til au pairen selv og ikke vertsfamilien.

Når det politiske flertallet legger ned den eneste uavhengige støtteordningen som tilbys disse ufaglærte hushjelpene, må det være et minstekrav at politikerne justerer lovverket for å jevne ut den skjeve maktbalansen mellom au pair og vertsfamilie.

Men dersom det eksisterer et reelt ønske om å verne om au pairenes rettsikkerhet bør et uavhengig hjelpetilbud finnes også i fremtiden. Finnes det vilje til å erkjenne at nedleggelsen var feil, og å rette opp feilen i revidert budsjett?