Æresdrap: Alle fanger sitter ikke i fengsel

Debatt Hva vil skje hvis hun får friheten? Tenk om hun skaffer seg en kjæreste og ødelegger familiens ære?

SHURIKA HANSEN, sosiologi-student.

Noen sitter bak burka og hijab, noen sitter på jenterommet og ser drømmende ut av vinduet, mens brødre og andre priviligerte jenter leker ute side ved side, uten anstrengelse. Andre er fengslet i sine egne tanker. Tanker som omhandler hvilken plass hun har i verden, om hun i det hele tatt har en verdi. Et fåtall av disse jentene befrir seg fra dette fengselet. Enda færre blir sluppet ut av den kontrollerte sonen.

For hva vil skje hvis hun får friheten? Tenk om hun skaffer seg en kjæreste og ødelegger familiens ære? Pappas rykte og mammas stolthet. Tenk om hun kler seg dristig, eller for guds skyld blir sensuell og er attraktiv for det motsatte kjønn? Hva vil naboene si dersom de ser henne ute sent på kvelden, eller med «fornorsket» ungdom? «Hore» og «vantro» er ord hun kan vente seg. Orden blir slengt mot henne og selv om det bare er ord, treffer de kroppen hardt og etterlater sår i selvfølelsen.

På samme måte som at fengselsjefen ikke vil slippe ut farlige fanger, så vil mange innvandrerfamilier ikke slippe ut døtrene sine. Sterk sosial kontroll er et middel du bruker når du vil herske over din eiendom og markere makt. Den type makt som tvinger din datter eller sønn til total underkastelse.

I skrivende stund melder blant annet VG at en 18 år gammel jente er sendt til sykehus, etter å ha blitt offer for det som skal være et forsøk på æresdrap.

Seks personer, inkludert yngre søsken, er innblandet i krenkende og grusom vold mot henne. Dette setter følelsene i sving hos meg, og gjør meg uvel.

Jeg hadde en person som sto meg nær. Da hun ble voldtatt av en familievenn ble hun kastet ut av familien. Eneste måten å gjenopprette æren var å bli kvitt henne.

De tok fra henne trygghet, tilhørighet og hennes rett til å bestemme over egen kropp. De var mer bekymret for familiens rykte enn jentas psykiske helse.

De fikk vel tilbake æren. Fri fra skam og stygge blikk. Hun mistet alt hun hadde og flyttet til ukjent land. Jeg har ikke hørt fra henne siden.

Dette har vært min største motivasjon for å belyse konseptet æreskultur. I over 17 år har jeg slitt med dårlig samvittighet for å ikke ha reddet denne jenta. Jeg var selv veldig ung, og visste lite om hvilke steder jeg kunne kontakte for å få hjelp. I dag har jeg gjort det til min oppgave å opplyse, opplære og bringe æreskultur på dagsorden.

Vi har ingen flere jenter å miste.

Selv om vi fordømmer æresdrap, blir lei oss og uttrykker støtte på sosiale medier, så stilner det, før det er ute av verden. Til neste gang en jente blir drept eller forsøkt drept. Da våkner vi igjen, og gjentar den samme runddansen, selvsagt uten å gjøre noe fornuftig eller drastisk med æresdrap og æreskultur. Vi skal jo helst ikke krenke andres religion eller kultur, ikke sant?