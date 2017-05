Terroristene vinner - en svart bil av gangen

Kommentar For hver nye svarte bil, kan terroristene innkassere et nytt poeng. Økt avstand mellom politikerne og folket truer demokratiet mer enn terroren.

Vår generasjon har tatt det åpne og tillitsbaserte demokratiet som noe selvsagt. I virkeligheten er det en sjelden gave. Europas historie er blodig, med en lang serie kriger. Det vanlige har vært hensynsløse despoter og kamp mellom folkegrupper.

Demokratiet er under press i hele den vestlige verden. I land som Tyrkia og Ungarn ser vi at valgte ledere undergraver demokratiet. Ytterliggående populistiske partier får høyere oppslutning enn vi er vant til. Mange velgere opplever at avstanden mellom dem selv og politikerne øker. Borgere stoler ikke lenger på at de folkevalgte vet hvordan folket har det.

Livvakter og svarte biler



Hos oss er vi heldigvis bedre stilt. Norge er et av de landene i verden folket og makten er aller nærmest hverandre. Norske politikere snakker med folk, lytter og lærer. Vi kan fortsatt møte statsråder og fremstående samfunnstopper på gaten i Oslo, eller i nærbutikken på politikernes hjemsted.

Men våre toppolitikere er mye mer beskyttet enn de var for noen tiår siden. De har flere livvakter, og flere svarte biler. Kanskje er det nødvendig. Men både de og vi må hele tiden spørre hvor mye sikkerhet som er nødvendig - og til hvilken pris.

Det gjorde inntrykk på meg å snakke med tidligere sjef for Forsvarets spesialstyrker, Eirik Kristoffersen. Da jeg nylig intervjuet ham, fortalte han om hvordan han og hans soldater fikk pålegg om å beskytte seg maksimalt når de skulle trene afghanske politistyrker.

Eirik Kristoffersen på Rena, da han var sjef for Forsvarets spesialkommando. Foto: RUNE THOMAS EGE

Kristoffersen og de andre soldatene fulgte ikke pålegget. De forsto at dersom de skulle oppnå de lokale politifolkenes tillit, måtte de komme med så lite beskyttelsesutstyr som mulig. Den sjansen måtte de norske soldatene ta, dersom de skulle oppnå det de ønsket. De mente dessuten at deres egen sikkerhet ble bedre på den måten. Tilliten ble deres viktigste forsvarsverk.

Årvåken - men ikke skremt



Better safe than sorry, heter det. Det er bedre å være på den sikre siden, kan vi oversette det med. Men er det alltid slik? Hvis vi går for langt i den tankegangen, risikerer vi å lukke politikerne våre helt inne. Problemet er at det er vanskelig å skalere sikkerhetstiltakene tilbake når de først er satt i gang. For hvem vil ha ansvaret dersom noe går galt?

Våre sikkerhetsfolk i politiet har en krevende oppgave. De skal sørge for så mye sikkerhet som mulig - og samtidig sikre at norske politikere fortsatt er nær de menneskene de styrer. Politiet må jobbe effektivt, men vi skal helst ikke se for mye til dem. Myndighetene må bidra til at vi er årvåkne i møte med terrorfaren – samtidig som vi ikke blir alt for skremt.

Utspekulert ondskap



Ser vi på terroranslagene de siste årene, er det vanlige mennesker i en handlegate, journalister på jobb, tegnere i sine hjem og humorister i en redaksjon som har blitt angrepet, vel så mye som den politiske eliten. Vi kan alle bli ofre. Vi så det da terroren rammet vårt eget land, og våre egne ungdommer. Og nå sist i Manchester, der barn og unge på konsert ble drept med utspekulert ondskap.

Vi har også lært at det er umulig å beskytte seg fullstendig. Den som ønsker å spre død og ødeleggelse, finner alltid et mål. Det aller viktigste er å finne de farlige menneskene, og avsløre terrorplaner før angrepene skjer.

Da er det avgjørende å bevare den særegne tilliten og åpne informasjonsflyten som preger det norske samfunnet. Dette er vårt viktigste våpen i møte med terroren. Tillit er lett å bryte ned, og vanskelig å bygge opp igjen.

Folk vs eliten



Her kommer nærheten mellom politikere og folk flest inn. Makthaverne må leve i det samme samfunnet som oss andre. Hvis vi lurer på hvorfor populistene og ytterkreftene i den vestlige verden vinner frem, så handler det også om avstand. Noe av det vi kan lese ut av valget av Donald Trump som ny amerikansk president er antagelig at mange mennesker føler at makthaverne overser dem.

Heller ikke vi i Norge er vaksinert mot avmakt og misnøye. Også hos oss føler en del av befolkningen at deres stemme ikke blir hørt. Vi ser det i den påfallende hissige debatten om sentralisering. Vi ser det når folk i Oslo ikke forstår raseriet i ulvedebatten. Og vi ser hvordan enkelte partier og politikere bygger opp om misnøyen, og om bildet av at dette handler om folket mot eliten.

ULV, ULV: Ulvedebatten setter sterke følelser i sving. Foto: Øyvind Nordahl Næss/VG

Det handler om politikk



Bilder av politikere i svarte biler, omgitt av livvakter, bygger opp om et slikt inntrykk. Jeg sier ikke at politikere ikke skal beskytte seg. Mange av dem trenger livvakter. Poenget er at de må ha et bevisst forhold til det. Å tro at sikkerhetstiltak alltid skaper økt trygghet er like naivt som å tro at dialog alltid kan fri oss fra terrortrusselen.

Politikerne kan ikke utelukkende lene seg på politiets vurderinger av deres sikkerhet. Dette er ikke bare et politifaglig spørsmål. Det handler i høyeste grad om politikk. Om hvordan vi best kan beskytte demokratiet vårt. Om hvilket Norge vi ønsker oss. Rett og slett.

