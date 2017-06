En truende advarsel

Bør norske myndigheter frykte det norske folk mer enn de frykter islamistiske terrorister?

«Når vil norske myndigheter og deres medier forstå alvoret i dette her? Kanskje ikke før det er for sent. Kanskje ikke før vi får et 11.september på norsk jord. Dette er ingen trussel, det er en advarsel».

Det sa den norske islamisten Mohyeldeen Mohammad fra Larvik, på Universitetsplassen i Oslo vinteren 2010, i forbindelse med at Dagbladet hadde trykket en karikatur av profeten Muhammed.

Norge var blitt truet av al-Qaida tidligere, både i 2003 og i 2006, i forbindelse med Irak-krigen og Muhammedkarikaturene. Men dette var første gang truslene ble fremført av en nordmann, på norsk jord, i hjertet av hovedstaden.

«Advarselen» vakte sterke reaksjoner i det politiske miljøet. For en gangs skyld virket hovedstrømmen i norsk politikk på linje med alarmistene: «Ekstremistene legger ikke skjul på sine hensikter: «Dere er advart.» Det er rene ord for pengene.», skrev Hans Rustad på bloggen Document, som er et slags samlingssted for islam- og innvandringskritikk i norsk offentlighet.

Mohyeldeen Mohammads «advarsel» minner mye om en ny advarsel som ble fremført på Document mandag for snart en uke siden.

«Politikerne er redd for islamistene, men mitt råd er å bli mye mer redd for det norske folks raseri. Folk vil ikke ha ledere som lurer og sviker dem. Husk at nordmenn har vært vikinger», skriver psevdonymet «Smalsarhorn».

Document eies og drives altså av Hans Rustad, historiker, tidligere forlagsmann og NTB-journalist, med ungdomstid på ytre venstrefløy. Da nettavisen Filter tok kontakt i uken som gikk og ba ham svare på noen spørsmål om artikkelen, responderte Rustad ved å publisere et «åpent brev». Her hevder han at Europa nå er i krig med islam , og at Filters journalist Harald Klungtveit og andre «feminiserte gutter oppflasket på dialogkultur» , ikke forstår dette alvoret:



«Smalsarhorns ord skal tolkes som en advarsel til politikere og myndigheter. Hvis de ikke tar ondet ved roten risikerer de at det kommer voldelige reaksjoner»

For å bruke Rustads egen formulering fra 2010: Det er rene ord for penga.

(Dagen etter publiserte Rustad en ny tekst med en belæring – til seg selv? – om at man må veie sine ord, og at teksten til «Smalsarhorn» ikke burde vært offentliggjort i den formen den hadde. Men «Smalsarhorn»-artikkelen prydet fortsatt fronten på Document fredag, med uforandret konklusjon. Og utskjellingen av Klungtveit med presiseringen av «advarselen» til «politikere og myndigheter» var heller ikke fjernet. Vi får tro de står ved lag).

Da bomben gikk av i Regjeringskvartalet 22. juli 2011 trodde Rustad og kommentatorkorpset hans, i likhet med de fleste av oss, at terroren Mohyeldeen Mohammad «advarte» mot, var kommet til Norge og at vi var gjenstand for islamistisk terror. Det viste seg altså ikke å stemme. Anders Behring Breivik hadde tidvis vært aktiv i Documents kommentarfelt. Han hadde deltatt på et møte arrangert av Document. Og han hadde vært i kontakt med Rustad og andre i nettsidens redaksjonelle ledelse, blant annet med forslag om å gjøre bloggen om til avis.

Anders Behring Breivik møtte en kald skulder fra Document, og ga etter hvert opp den ensidige kontakten. Og Hans Rustad har selvfølgelig ikke noe ansvar for hva som senere skjedde. Da terroristens navn ble kjent, offentliggjorde Document alle innleggene han hadde skrevet, og samarbeidet med politiet om videre etterforskning.

Rustad har senere støttet seg på den første psykiatrirapporten om at Anders Behring Breivik var strafferettslig utilregnelig og at aksjonen hans hadde mer psykiatri å gjøre, enn med ideologi. Han er ikke alene om et slikt standpunkt.

Men Rustad kan ikke fornekte at Breivik fant noe på Document og andre steder på nettet som han brukte til å rettferdiggjøre sin aksjon. Og at det også kan være andre der ute som kan få ideer av slike aggressive «advarsler». Det er bare å sjekke kommentarfeltet under «Smalsarhorn»s artikkel: « Bare fortsett politikere! Fremtiden er mørk for dere....både personlig og familierelatert», skriver en med åpenbart oppdiktet navn på Documents Facebookside. Han/hun utdyper på sin egen sFacebookide: «Apologeter til tingenes tilstand: Dere er fritt vilt og jeg håper vi alle vil få kvota» .

Rene ord for penga det også.

Documents anonyme kommentatorkorps har ikke noe mandat til å uttale seg på vegne av «folket». De partiene og grupperingene som deler Documents virkelighetsoppfatning utgjør promillefenomener i norsk politikk.

Hvis Rustad eller «Smalsharhorn» sitter på informasjon som tilsier at norske politikere, som nå ledes av en regjering styrt av Høyre og Fremskrittspartiet, har mer grunn til å frykte dette «folket» enn islamister, bør de gå til politiet med det.