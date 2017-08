Barcelona-terroren: Farlig rutine

NEW YORK (VG) Vi har selvsagt bare ventet på det. Hvor skulle det smelle neste gang?

Av Erlend Skevik

Det ble Barcelona. En by tusenvis av nordmenn besøker hvert år, og som mange av oss har et nært forhold til. Her har vi kost oss på fortauskafeene og latt oss blende av byens fantastiske fotballartister. Vi har ruslet hånd i hånd med kjæresten ned La Rambla og nesten latt oss overtale til å kjøpe en pjuskete undulat av en sjarmerende gateselger.

Torsdag ble de samme gatene fylt av blod, død og mennesker i sjokk.

De siste årene har jeg dekket lignende terrorangrep i Paris, Brussel og Stockholm. I helgen rykket vi til den lille byen Charlottesville i Virginia, der James Alex Fields jr. kjørte bilen sin rett inn i gruppen som demonstrerte mot marsjerende nazister. Høyreekstremistene har kopiert den enkle, men dødelig effektive, terrormetoden til IS.

Det gjør fortsatt inntrykk å befinne seg på åstedet for et brutalt terrorangrep. Se fysiske skader som kulehull, blodspor og knuste vinduer. Blomstene og lysene som raskt fyller gatene og oppleve de pårørendes nakne sorg på nært hold.

Samtidig kommer den farlige følelsen av rutine snikende. Nyhetshjulets dramaturgi følger det samme mønsteret. Det er vitneskildringer, jakten på gjerningsmennene, ofrenes historier, minnestunder og kritikk mot myndighetenes beredskap.

Mens jeg satt på hotellrommet natt til søndag og forsøkte å feste inntrykkene og vitneskildringene til PC-skjermen, tok jeg meg selv i å bruke de samme formuleringene jeg etter hvert har brukt så mange ganger. Jeg måtte starte på nytt.

De siste tre månedene har jeg bodd i New York. Leiligheten min ligger mindre enn hundre meter fra Times Square, der de blinkende neonlysene daglig tiltrekker seg tusenvis av turister fra hele verden. Selve USA-imperialismens hjerte, hvis vi skal følge terroristenes forskrudde logikk. På mange måter et perfekt terrormål.

Hele torget er rammet inn av hvitmalte betongelementer, og andre fysiske sperringer, som skal gjøre det tilnærmet umulig å kjøre en bil inn i folkemengden. Jeg burde satt pris på det, men kjenner i stedet på en økende irritasjon over hindringene som gjør det enda vanskeligere å trenge seg gjennom mengden av turister på vei til butikken.

Vi har lært oss å leve med terrortrusselen. Det er sunt. Det er terroristene som vinner hvis vi lammes av frykt. Men vi kan heller ikke tillate oss å la angrepene bli rutine. Vi skal ikke venne oss til bildene av blodige mennesker på flukt og vi må beholde årvåkenheten vi trenger for å forsvare oss. Det skylder vi ofrene. Og oss selv.