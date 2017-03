Syrerne vender tilbake

Debatt Mine syriske venner ønsket seg blomster og en date til Valentine’s Day. Og en flaske med vann.

OLA ULMO, landrepresentant for Røde Kors i Syria.

Krigen har frarøvet millioner av syrere deres hjem, trygghet og liv. Deres verdighet. Men humor og troen på framtida? Ikke ennå, og for enkelte ser framtiden lysere ut nå enn for et år siden.

Høytider er humorens høytid i Syria. Under Ramadan vises de nyeste humor- og såpeseriene. I løpet av krigen har disse seriene moret seg med krigens absurditeter. Én sketsj tar for seg en familie som havner i skuddlinjen når en væpnet gruppe tar seg inn i huset deres og moren i huset insisterer på å servere te til soldatene mens kulene suser omkring henne.

OLA ULMO, her fotografert i gamlebyen i Homs. Foto: RØDE KORS

Humoren har ikke sluppet taket



Så hva ga mine syriske venner til sine kjære til Valentine’s Day i år? En vannflaske, med rød sløyfe og et kort fordi vi har vært uten vann i Damaskus de siste to månedene.

En kanne med bensin fordi den kollapsede økonomien og sanksjoner har ført til kilometerlange køer for å fylle tanken.

Ment som en spøk, men med mye sannhet i seg.

Sannhet fordi alle lider i Syria og de fleste frykter at de vil være foruten regelmessig tilgang til rent vann, elektrisitet og en forutsigbar framtid i lang tid framover.

Men sannhet også fordi den inngrodde optimismen og humoren ikke har sluppet taket på den syriske psyken. Det de fleste egentlig ønsket seg til Valentine’s Day, var blomster, en date, og noe å tro på for fremtiden.

Samtidig som jeg opplever lidelse hver eneste dag, så var tross alt 2016 et vendepunkt for mange av mine syriske venner og kolleger. En viss trygghetsfølelse har kommet tilbake for enkelte, etter hvert som ISIL har blitt svekket og sikkerheten i Syrias største byer har bedret seg.

Vender tilbake



I 2016 begynte vi å snakke om syrere som vender tilbake.

Mentalt tilbake til, om ikke en tro, men i det minste en idé om hva fremtiden kan bringe for seg og sine.

Fysisk tilbake til raserte bygninger der elektrisitets- og vann-nettverket er ødelagt, men likefullt tilbake til sine hjem.

Tilbake til gamlebyen i Homs. Østlige Aleppo by. Kobane.

Jeg husker godt da jeg var i gamlebyen i Homs for to år siden. En håndfull familier hadde flyttet tilbake til sammenraste bygninger. Vi hadde så vidt begynt med prosjekter for å installere dører og vinduer i folks utbombede hjem, og hadde nettopp lagt nye vannrør til en liten del av gamlebyen. Men noe liv i gatene var det ikke snakk om.

Da jeg var i Homs nå i vinter, hadde flere tusen familier flyttet tilbake. Flere markeder hadde åpnet. Vi hadde på det tidspunktet hjulpet 100 forretningsmenn og kvinner i å gjenåpne butikkene og småfabrikkene de hadde eid før krigen tok fra dem levebrødet.

Jeg dro også ut på bygda i Homs der folk også har flyttet tilbake og der vi blant annet har installert vanntanker til gjenvendte familier og delt ut buskap til 500 gårdbrukere. 153 nyfødte lam har kommet til verden nå i vinter. Snart får noen mat på bordet.

Landet må gjenoppbygges



Nødhjelpsarbeidet i Syria må fortsette parallelt med gjenoppbyggingen. Gjennom hele krigen har vi krysset frontlinjene med nødhjelp til de mest sårbare. I 2016 ble vi også spurt av partene i konflikten om å gjennomføre flere oppdrag for å transportere sivile og væpnede personer på tvers av frontlinjene i konflikten.

I Aleppo. Derayya. Madaya.

Oppdrag som er nødvendig på grunn av at partene i konflikten beleirer og sulter ut sivilbefolkningen. I 2017 kommer vi trolig til å oppleve på ny at hundretusener blir internt fordrevet, trolig spesielt i nordøstlige Syria der partene i konflikten fortsetter sin krigføring mot ISIL.

Men det er nå også mulig å snakke om å hjelpe de som vender tilbake. Planlegge gjenoppbygging.

Noen sier at vi kan overlate gjenoppbyggingen til det syriske regimet og dets støttespillere - Russland og Iran. Med brutal krigføring har de tatt tilbake de viktigste delene av Syria og eier nå det begredelige resultatet. Fredsforhandlingene i Genève viser våre syriske venner at det ikke er noen snarlig politisk løsning på horisonten.

Men det må ikke stoppe oss fra å hjelpe de syrerne som ønsker å flytte tilbake. Hjelpe de syrerne som leter etter håp for framtida. De som vil flytte tilbake og starte opp igjen sine liv hvis de får tilgang til rent vann, varme i sine hus og muligheter til en jobb med inntekt.

De som ved neste Valentine’s Day kanskje kan ta seg råd til å ta med sine kjære ut på date.