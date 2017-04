Må stilles til ansvar

Leder De ansvarlige for krigsforbrytelsen i Khan Sheikhoun må identifiseres og straffes etter folkeretten.

Giftgassangrepet drepte minst 72 mennesker og såret 160. Blant de døde er 20 barn. Ofrene fikk fråde rundt munnen, små pupiller og høy puls. De strevde med pusten og led en smertefull død etter å ha blitt utsatt for kjemiske stridsmidler som er forbudt i internasjonal lov. Hendelsen i landsbyen i nord er en grufull påminnelse om hvordan alle krigens regler blir brutt i Syria.

LES OGSÅ: Vil ha FN-resolusjon

FNs generalsekretær Antonio Guterres sier angrepet er en krigsforbrytelse, uten å konkludere med hvem som har ansvaret for massakren. Guterres krever at saken etterforskes slik at de skyldige kan stilles til ansvar. Det har FN og politiske ledere sagt mange ganger de siste årene etter grusomme angrep mot sivile syrere, men uten at det har fått konsekvenser. Dette kan ikke pågå lenger. Nå må det internasjonale samfunn forplikte seg til å granske angrepet mot Khan Sheikhoun og ta ut tiltale mot de ansvarlige. Slike barbariske forbrytelser må få konsekvenser. Det er derfor vi har folkeretten og internasjonal humanitær rett. Alt for lenge har krigsforbrytere i Syria kunnet operere uten frykt for å bli stilt til ansvar.

LES OGSÅ: USA endrer kurs i Syria

Angrepet fant sted mot et opprørskontrollert område, men det er ulike versjoner av hva som skjedde. Russland vedgår at det var deres allierte i det syriske luftvåpen som bombet landsbyen, men benekter at det ble benyttet kjemiske stridsmidler. De hevder giften slapp ut da et terroristlager ble bombet. Flere vestlige ledere er imidlertid tydelige på å plassere ansvaret hos det syriske regime. Storbritannias utenriksminister Boris Johnson sier bevisene han har sett tyder på at regimet sto bak dette angrepet med ulovlige våpen. USAs utenriksminister Rex Tillerson anklager Syrias president Bashar al-Assad for å operere med «brutal og utrettelig barbarisme». Som Assads viktigste partnere har Russland og Iran et stort ansvar for hvordan denne krigen føres.

LES OGSÅ: Mener Assad har ansvar

Bruk av kjemiske våpen er i strid med folkeretten. En uavhengig granskning vil kunne gi endelig svar på hvem som er ansvarlig. Vi kan ikke tillate at slike ugjerninger forblir ustraffet. Krigen i Syria har krevd 400 000 liv. Hvis ikke verden klarer å reagere nå kan krigens siste fase bli den verste.