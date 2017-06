Ikke fred å få

Kommentar Oslo Forum er ikke stedet for den som skyr konflikter. Her dissekeres og analyseres all verdens konflikter fra morgen til kveld.

Jeg skulle gjerne gått fra to dagers møter med fredsmeklere, politiske ledere og engasjerte borgere lettere til sinns. Det er ikke tilfelle.

Det finnes en overflod av kunnskap i et slikt forum. Det finnes enkeltmennesker som ved sitt engasjement skaper håp. Men større innsikt leder også til en erkjennelse av hvor innfløkte og kompliserte mange av konflikter er i begynnelsen av det 21. århundre.

Dødelig miks

De som forsøker å skape fred har hendene fulle. Det var et kort og fredelig friminutt etter at den kalde krigen tok slutt, men nå sprer sekteriske konflikter seg over landegrensene, fyrt opp av rivalisering mellom stormakter og regionale aktører.

Årets tema for Oslo Forum, et samarbeid mellom Utenriksdepartementet og Centre for Humanitarian Dialogue, var fredsmekling i en ny geopolitisk æra. Vi våknet ikke til denne nye æra i går. Etter den kalde krigen sto USA alene igjen som supermakt før nye konkurrerende maktsentra vokste frem. Samtidig er lokket fjernet fra tidligere undertrykte etniske og religiøse motsetninger. Sammen utgjør dette en dødelig miks. Og store, nye utfordringer for dagens fredsmeklere.

Det er så mye ufred i verden at man på Oslo Forum tvinges til å velge konflikt og møterom for å rekke over alt på 48 timer. Man kan fordype seg i Syria, Libya, Somalia, Jemen, Nigeria, Filippinene, Sør-Sudan, Balkan eller et av de andre konfliktområdene.

Det sies i blant at alt var verre før, at flere ble drept i væpnede konflikter og at verden er blitt et bedre sted. Samtidig er det åpenbart at når Midtøsten rives i stykker av sekteriske konflikter utgjør det en sikkerhetstrussel for oss. Det gir grobunn for ekstremisme og terrorisme som ikke kjenner landegrenser Når vanstyre og konflikter fører millioner på flukt blir det vår utfordring.

Nullsum-spill

Det finnes noen fellestrekk ved mange av dagens konflikter:

De utkjempes i et «nullsumspill», det vil si at den ene part vinner akkurat like mye som den andre taper. Politiske ledere er ikke villige til å betale prisen for kompromiss. Når de internasjonale institusjonene samtidig er svake blir resultatet langvarige utmattelseskriger.

Maktkampen i Midtøsten fremstilles ofte som et komplisert sjakkspill. Men i dette spillet er det ikke svarte eller hvite brikker, og det finnes ingen annen regel enn den sterkes rett.

Konflikter oppstår ofte der rettsstaten og de sivile institusjonene står svakt. Politisk og økonomisk vanstyre, korrupsjon og fattigdom er kilder til konflikt. Derfor blir det så viktig å forebygge konflikt.

Under Oslo Forum snakket mange om at ingen av dagens kriger kan vinnes med militære midler alene. Det ble gjentatt nesten like ofte som behovet for dialog. Det hjelper ikke så lenge krigførende parter tror de kan vinne en endelig militær seier, eller det ikke finnes troverdige utsikter til en politisk løsning.

Bitre fiender



Stormaktene Saudi-Arabia og Iran er bitre fiender og konkurrerer om innflytelse i regionen. Rivaliseringen viser seg i krigene i Syria, Irak og Jemen, og nå sist i gulfstatenes straffetiltak mot Qatar. En ny og farlig konflikt var det siste denne regionen trengte.

President Donald Trump formulerer sin utenrikspolitikk i Twitter-meldinger og etterlater stor usikkerhet om hva USA egentlig vil oppnå. Hans forgjenger, Barack Obama, lovet å avslutte USAs kriger i Irak og Afghanistan og unngå nye invasjoner. Begrensingene i USAs globale makt ble tydelige under Obama, men hva betyr Amerika først for Trumps utenriks- og sikkerhetspolitikk? Når USA trekker seg tilbake fyller andre stormakter det vakuum som oppstår. Russland har langt større innflytelse enn USA på hva som videre skjer i Syria.

Noe av det positive jeg tok med fra Oslo Forum var uttalelsene til EUs utenrikssjef, Federica Mogherini, på en pressekonferanse: EU har styrke til å spille en større global rolle. Slik kan EU fylle noe av det tomrom som oppstår.

Fredsprosjekt

- EU må flere steder ta ledelsen og det gjør vi. Det finnes en europeisk vei til fred og sikkerhet, der dialog er vårt viktigste verktøy, sa hun.

Europeerne har noe å bidra med. EU er også et fredsprosjekt på et kontinent som var åsted for lange og blodige konflikter, der to verdenskriger startet.

Dagens internasjonale konfliktbilde viser hvor stort behovet er for fredsmeklere og møtesteder som Oslo Forum. Det internasjonale samfunn må bli bedre på å forebygge kriser og løse konflikter. Respekten for internasjonale lover og traktater må styrkes.

Hvis ikke er fremtiden skremmende.