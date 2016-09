Bistand blir bombemål

Leder Like etter at det syriske regime erklærte at våpenhvilen var over ble bombingen av storbyen Aleppo gjenopptatt.

Særlig opprørende er det når bistands- og helsearbeidere angripes med overlegg.

20 vogntog med nødhjelp fra den Røde Halvmåne og et nødhjelpslager ble angrepet fra luften og minst 20 mennesker ble drept. 18 av 31 lastebiler på vei til opprørskontrollert område ble ødelagt. De var fylt av mat og medisiner tiltenkt mennesker i desperat nød i beleirede byer og landsbyer. Som et resultat av dette forkastelige og grufulle angrepet på sivile hjelpearbeidere måtte FN og Røde Kors innstille alle hjelpesendinger.

Det er ikke endelig fastslått hvem som bombet konvoien, men mistanken retter seg mot det syriske regime eller deres allierte Russland. Pentagon oppgir at ingen amerikanske eller allierte fly var involvert og opposisjonen har ikke kampfly. Det amerikanske forsvarsdepartementet sier at de kan fastslå med svært stor grad av sannsynlighet at et russisk SU-24 kampfly befant seg over konvoien mindre enn et minutt før bombeangrepet ble rapportert. USA holder uansett Russland ansvarlig. De skulle ha sørget for at det ikke foregikk luftoperasjoner i områder hvor nødhjelp var underveis.

Både Russland og regimet i Damaskus benekter at de bombet konvoien. Det russiske forsvarsdepartementet hevder at lastebilene tok fyr «på besynderlig måte». Men vitner på bakken forteller om et luftangrep som pågikk i mer enn to timer. Russiske bortforklaringer inngir ikke tillit til deres evne og vilje til å granske hendelsen. Da trenger vi en uavhengig rapport. Hvis angrepet mot bistandskonvoien var tilsiktet må det anses som en krigsforbrytelse.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon karakteriserer angrepet på konvoien som «kvalmende, brutalt og tilsynelatende tilsiktet». Dessverre er det ikke enestående i Syria, men snarere uttrykk for et mønster. I går opplyste en medisinsk hjelpeorganisasjon at fire helsearbeidere og ti pasienter ble drept ved en klinikk i en opprørskontrollert landsby vest for Aleppo. Det er blitt begått utallige grove krigsforbrytelser fra ulike stridførende parter i denne krigen.

Særlig opprørende er det når bistands- og helsearbeidere angripes med overlegg, med det åpenbare motiv å terrorisere en allerede hardt rammet sivilbefolkning. Krigen i Syria bringer frem det verste og det beste i mennesker. Bestialske angrep på forsvarsløse, men også modige sivile som risikerer livet for å hjelpe andre. For bedre å beskytte hjelperne må de som angriper en konvoi med nødhjelp stilles til ansvar.