KrFs dype bølgedal

Kommentar Forsamlingen på KrFs valgvake jublet da prognosene viste klart borgerlig flertall. Deretter ble det helt stille.

Prognosene viste det svakeste resultatet for KrF noensinne, et godt stykke under det forrige lavmål i 2009 med 5,5 prosent. Det nye bunnmålet er under 4,5 prosent. Det kom ingen resultater å juble over utover kvelden, bare større grunn til resignasjon og skuffelse.

Inntil partileder Knut Arild Hareide ankom litt etter kl. 2200 og en stakket stund fikk liv i forsamlingen. Men han hadde ikke annet å love sine partifeller enn hardt arbeid hver dag for å gjenreise partiet. Han tok sin del av ansvaret, men understreket at han er innstilt på å stå på videre.

Bakgrunn: Mot historisk dårlig valg

– Vi har vært i bølgedaler før. Vi skal komme tilbake med full styrke.

Kontrasten var slående til stemningen i samme lokale, Ballroom, for fire år siden. På Frps valgvake ropte Siv Jensen i 2013: Morn´a Jens. Frp feiret seg selv og utsiktene til regjeringsdeltakelse. Det ble slett ingen reprise med KrF på samme scene.

Hareide snakket om partiets sjel. Nå kommer en tid for sjelegransking og ettertanke i KrF. Men Hareide snakket også offensivt om muligheten til å bli hørt og få innflytelse i det nye storting. Han snakker om partiets comeback.

Men kvelden har tung, slik KrF har slitt i hele valgkampen.

Hareide: – Jeg kunne gjort en bedre jobb i valgkampen

Da Hareide i juni innkalte til pressekonferanse sa han at KrF er opptatt av å få politisk gjennomslag, ikke av spill og spetakkel. Han fikk rikelig av det siste.

KrF ville helst snakke om verdier, om sorteringssamfunn og fattigdom, hjemme og ute. Men valgkampen har i liten grad handlet om dette, og i langt større grad om hvilken regjering KrF kan tenkes å støtte. Deres førstevalg, en regjering av Høyre og så mange sentrumspartier som mulig, var det minst realistiske. Forsøket på en tilnærming til Arbeiderpartiet endte i bittert brudd. Helt inn i valgkampens 11. time ble det stilt spørsmål ved KrFs linjevalg.

Isfront mellom Ap og KrF: Støre til angrep på Hareide

For 20 år siden opplevde KrF sin største opptur noensinne. Nå har de fått sin største nedtur. Den gang oppnådde partiet hele 13,7 prosent og Kjell Magne Bondevik dannet sin første regjering, sammen med Senterpartiet og Venstre. Konstellasjonen i den andre Bondevik-regjeringen, sammen med Høyre og Venstre, var KrFs førstevalg i år.

Den lille trøsten KrF fant i kveld var at de kanskje bare mister to mandater, at de unngikk å havne under sperrekrisen og at et forventet borgerlig flertall gir politiske muligheter. Men det er en fattig trøst.