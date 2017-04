VG mener: Dyrt og dårlig

Norge svir av penger på skolen, men presterer middels.

Å pøse på med flere lærere er et vanlig forslag, nå sist fra KrF, som på landsmøtet i helgen vedtok å innføre en nasjonal norm. Partiet vil ha maks 15 elever per lærer i første til fjerde klasse. Og maks 20 elever per lærer i femte til tiende trinn.

Det samme vedtok SV på sitt landsmøte i mars, mens Arbeiderpartiet landet på en forsiktigere variant med en norm på kommunenivå for barneskolen. Utdanningsforbundet er ikke fornøyd med den varianten, og advarer mot at lærere kan flyttes ned fra ungdomstrinnet eller tas fra andre skoler i samme kommune.

KrF står derimot klar til å innfri.

– Lærerne selv, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for grunnskolen støtter oss, sa KrF-leder Knut Arild Hareide i sin landsmøtetale, hvor han polemiserte mot motstanderne: – De tror tydeligvis at de vet bedre enn både lærerne, elevene og foreldrene, ja - bredden av forskning og erfaring på feltet.

Nå er det ikke så overraskende at lærernes eget fagforbund krever flere lærere. Det er lærerne som betaler kontingenten i organisasjonen, leser elevenes meldingsbøkene og retter prøvene. For dem er det utvilsomt mer effektivt med små klasser.

Men dette er også et dyrt tiltak som vi bør være ganske sikre på at har effekt før det blir obligatorisk. Og vi er ikke sikre. Det finnes omfattende utenlandsk forskning med nedslående funn. Vi har også ny, norsk forskning som bør få flere til å tenke seg om to ganger. Ifølge Statistisk sentralbyrå har klassestørrelse ingen betydning for om man tar høyere utdanning og tjener mer som voksen.

Krf-leder Hareide er kritisk til at lærertettheten i dag varierer med over 300 prosent mellom sammenliknbare kommuner. Men en viktig grunn til det, er at vi lenge har forsøkt med hans oppskrift: Å sette inn flere lærere der elevene sliter, som før eksempel på østkantskoler i Oslo. SSB har målt dette også, og funnet ut at elevene får dårligere resultat til tross for den store ressursinnsatsen. Det henger sammen med elevgrunnlaget.

Elevene skal selvsagt ha nok kompetente lærere. For læreren er den viktigste enkeltfaktoren for å lykkes. Men det er ikke antallet det kommer an på. Det viktigste er at vedkommende er en god lærer.