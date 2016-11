Kryptert Folkeparti

Kommentar Knut Arild Hareide snakker politikk i språkets yttergrenser.

Helt siden lørdag har jeg forsøkt å forstå hva han egentlig sa. Nå begynner jeg å føle meg dum. Som en sånn som ikke forstår tause menns prosa. En som ikke klarer å lese mellom linjene eller nikke innforstått til alt det som ikke blir sagt. Han som må ha alt inn med teskje.

Hvis norske teskjeer har et parti, så er det nok KrF, men det hjelper ikke nå. For meg er partileder Hareides utsagn om hva KrF mener om regjeringsspørsmålet er så vanskelige å forstå at de må være kryptert.

Jeg er i prosess, som det heter når man ikke klarer å bli ferdig med noe. Har foreløpig kommet så langt:

Norge trenger en ny regjering sier KrF.

KrF vil i regjering, men ikke med Frp.

KrF vil ha en regjering med Høyre og flest mulig av sentrumspartiene. Det vil ikke Senterpartiet, og Frp har så langt sagt at de ikke støtter noen regjering de selv ikke er en del av. Krfs regjeringsalternativ er dermed blant de minst sannsynlige.

KrF vil i en regjering som nesten ingen andre partier vil ha.

Hvis de ikke får sin drømmeregjering vil de sannsynligvis gå i opposisjon. Eller for å si det på en annen måte, hvis KrF ikke går inn i regjering vil de stå utenfor regjeringen. Slik de gjør i dag. I 2015 definerte Hareide selv KrF som et opposisjonsparti på Stortinget.

Alt dette er svar på spørsmål jeg egentlig ikke lurer på. Det jeg lurer på er hvem KrF ønsker som statsminister etter valget til neste år. Fortsatt Erna Solberg eller Jonas Gahr Støre? Vil KrF støtte Erna Solbergs regjering også hvis den ikke er ny, eller vil de felle den? Er det så viktig for KrF at Norge får en ny regjering at de vil støtte en som Jonas Gahr Støre leder, og som KrF sannsynligvis ikke vil delta i? Kan KrF være i opposisjon til en Ap-ledet regjering sammen med Frp?

Det er mulig jeg burde forstått dette etter å ha hørt hva Hareide sa, men det gjør jeg faktisk ikke. Jeg har søkt veiledning i apokryfe tekster fra størrelser som NRKs Magnus Takvam og Vårt Lands kommentatorkorps, men jeg finner heller ikke svaret der. Nå vurderer jeg å gå i kloster, for å se om dyp kontemplasjon kan opplyse meg. Hadde jeg vært KrF-velger som var opptatt av hvem som skal være statsminister hadde jeg ikke gått i kloster, men satt meg på sofaen.