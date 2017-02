KrF-Hareide er gullkalven i norsk politikk

Kommentar Det er ikke mange nordmenn som bryr seg om Kristelig Folkeparti, men norske politikere er nærmest besatt av dem.

I 2013 gikk Erna Solberg i triumf fra SAS-hotellet på Holbergs plass og ned til Stortinget. En diger hale av jublende høyrefolk fulgte etter, og noen hadde tatt oppstilling langs Karl Johan for å hylle henne. Alle visste at hun som gikk forrest var Norges nye statsminister.

Til høsten vil noen komme smilende til Stortinget, andre vil være mer eller mindre knust. Noen partiledere kan komme med sin egen oppsigelse nylig levert fra talerstolen. Slik Lars Sponheim gjorde etter Venstres katastrofevalg i 2009.

Men hvem av dem som sitter der som er Norges statsminister de neste fire årene, det kan bli helt uklart. For ingen vet nå om det som i dag kalles et borgerlig flertall vil gi en borgerlig regjering.

Inntil det er avklart vil sannsynligvis KrF-leder Knut Arild Hareide være det mektigste mennesket i norsk politikk. Der hans pekefinger lander, dit kjører den pansrede statsministerbilen.

De fleste meningsmålinger viser nemlig at KrF vil havne i en avgjørende vippeposisjon etter valget. Det har utløst en dyp og ganske heftig debatt internt i partiet om hvilken retning det skal velge. Det spriker kraftig mellom borgerlige tradisjonalister på den ene siden, og en kristensosialdemokratisk fløy på den andre. Så stort er spennet at når Hareide og partiets ledelse skal si noe om KrFs foretrukne regjeringsalternativer og samarbeid, så er det nærmest komplett ubegripelig. Det høres ut som om noen snakker til oss under vann.

Det er også meningen. KrF holder alle muligheter åpne, det vil gi partiet de beste kortene i forhandlinger etter stortingsvalget. Det trenger Hareide, for selv om KrF kan få en drømmeposisjon til høsten, er partiet egentlig i dype politiske problemer.

Oppslutningen rundt KrF er stabilt lav. Den har knapt endret seg siden sist valg. Det er sparsomt med reell politisk fornyelse, det blir mest prat. KrF lykkes rimelig godt med å få ut betydelige beløp til sine hjertesaker i budsjettforhandlingene med regjeringen, men det er det få utenom menigheten som bryr seg om.

KrF-leder og Aps Jonas Gahr Støre har en god tone. Vil Hareide velge Ap etter valget, spør kommentator Frithjof Jacobsen.

I tallene bak VGs meningsmåling i dag blir også noen helt grunnleggende problemer for KrF synlige. Velgerne er gamle. KrF har nesten dobbelt så høy oppslutning hos folk over 65 som hos de under. I de folkerike områdene på Østlandet er partiet langt under sperregrensen på fire prosent. I Oslo er KrF langt mindre enn alle andre partier på Stortinget. Selv Rødt er over dobbelt så stort som KrF i hovedstaden.

KrFs styrke ligger på Vestlandet og i Midt-Norge, hos pensjonister. Det er ikke noe feil hverken på Vestlandet, Trøndelag eller pensjonister, men er langt unna KrF-ledelsens visjoner om et moderne, fremtidsrettet og kristent sentrumsparti.

Det som står igjen er spillet, posisjoneringen og makten. Det er KrF gode på. Partiet har lang tradisjon i lokalpolitikken for å skifte sider og forhandle seg frem til posisjoner og innflytelse. KrF-politikere søker makt og taburetter, slik skikkelige politikere gjør. Det er derfor denne stortingsperiodens snodige tilværelse som regjeringsparti uten en eneste statsråd må oppleves så merkelig for KrF. Denne posisjonen har heller ikke gitt partiet noen synlig politisk gevinst hos velgerne. Hvis det er noe som kjennetegner forholdet mellom de største delene av Norges befolkning og KrF, så er det likegyldighet. Partiet i dag klarer knapt å erte på seg folk med avanserte seksuelle preferanser.

Denne tilværelsen kan neppe fortsette for KrF. Hareide må få folkene sine ut av den påtvungne dvalen som dette støttepartiprosjektet egentlig er. Jeg tror vi skal høre godt etter når han sier at det er særdeles viktig for KrF å komme i regjering. For små partier er regjeringsmakt en voldsom politisk boost. Det betyr mange nye stillinger, det sveiser sammen en ny generasjon i partiet som jobber intenst i or rundt en regjering. Det gir større muligheter for eksponering i mediene og i befolkningen, og det er i tillegg egentlig hele meningen med å være politiker. Nemlig å ta og inneha makt.

Nå er det snart tolv år siden KrF satt i en norsk regjering. Fire nye tror jeg ikke man ønsker seg. Riktignok sies det at man ønsker en regjering med Høyre, Venstre og KrF, men det er en svært usannsynlig løsning. Frp vil aldri støtte den, og jeg tror det skal mye til før Høyre skyver Frp fra seg igjen.

KrFs mulighet til regjeringsmakt går nok gjennom Ap. Så får vi se om Hareide har kommet så langt med den interne debatten i partiet at han tør å skifte side.