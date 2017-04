Klar for partnerbytte

Kommentar Til tross for at de lever i et åpent forhold, virker det som Kristelig Folkeparti er møkklei partneren.

KrF har de siste fire årene fått viljen sin ofte. Slik er det forunderlig nok med de som er små. Partiet har klart å holde butikkene stengt på søndag, doble kontantstøtten, gi oss K'en i KRLE, vanne ut kommunereformen, stoppe oljeutbygging i nord og mye mer.

Men til tross for uforholdsmessig stor innflytelse, er ikke partiet fornøyd. Det var tung tids tale da Knut Arild Hareide åpnet landsmøtet i Trondheim torsdag. Partilederen tegnet et overraskende dystert bilde av Norge, og uverdigheten som brer om seg i verdens rikeste land. Det handlet om fattige, gråtende barn, gamle, syke og utlendinger. Og han brukte harde ord mot de blåblå. Hareide sa det rett ut: Han er drittlei av å stoppe regjeringens distriktsfiendtlige politikk, frustrert av stadig å måtte redde landbruket og hindre sentralisering. - Vi har brukt ufattelig med krefter på dette, sa Hareide, som varslet at partiet har større ambisjoner enn skadebegrensning.

Etter den harangen av en tale, var det umulig å tenke at KrF lever i et sunt forhold. Det eneste fine Hareide hadde å si om regjeringen han støtter, var at Erna er en av de få damene som har fått bli med ham hjem. Det må ha vært en kvart på tre-dame.

Arbeiderpartiet derimot, slapp billig. Hareide kritiserte partiets gamle gasskraft-iver, men passet på å si at det var Jens Stoltenbergs feil. Og Jonas har for lengst overtatt, en Ap-leder som har bekjent sin kristne tro, og som neppe har et like anstrengt forhold til KrF som sine partifeller på Vestlandet der de har erfaring med hvor mørkt det kan bli. Tvert om, Jonas virker så ivrig etter å få KrF med på laget, at det ligger an til undervisning i KKKKKKRLE før høstferien.

Å slå seg sammen med KrF, enten som støtteparti eller i regjering, kan føre til at Støre slipper de trassige SV'erne som alltid har et virkelighetsfjernt ultimatum på lur. Nå er rett nok Senterpartiet og KrF gjenstridige de og, men de er i hvert fall enig om hva de er uenig med Arbeiderpartiet om. Slik får Støre 2 for prisen av 1.

Og det er sikkert derfor det virker som ledelsen i Arbeiderpartiet bruker all sin tid på å fronte politikk de egentlig er imot for tiden. Som at bygdene skal få billigere drivstoff og kommuner skal få skilsmisse.

Selv om Ap-ledelsen ikke har tenkt å løfte en finger for å få dette satt ut i livet, står andre krefter klare. Og de begynner å bli mektige. Ap kan komme til å undervurdere makten i et nidkjært Sp med KrF på laget. For de vil gjerne ha en kommune-skilsmisse å skryte av.

Hareide utelukker som kjent ingen. På landsmøtet gjentok han sin formel som er å holde alle på gress. Plan A er en regjering med sentrum og Høyre med Erna som statsminister. Siden alle vet at den planen er den mest urealistiske, er plan B mer interessant. Og den går altså ut på at KrF søker andre måter å få gjennomslag på. Det betyr døren på gløtt for Ap.

Og etter å ha lykkes med å gjøre Erna og Siv til lyseblå sentrumskamerater de siste fire årene, virker det logisk for Hareide å høvle over Ap med samme metode. Økonomisk er Ap og KrF mer enige enn KrF er med de blåblå. Verdimessig står de fjernere. For mens Erna allerede har sørget for å få utsatt ubehageligheter som eggdonasjon til glede for KrF, har Ap både tvillingaborter og RLE'er på programmet. Poster som skapt for å forhandles vekk av KrF.

Til gjengjeld vedtar KrF et så gavmildt program i helgen, at partiets plan må være å vedta masse de kan forhandle vekk. For KrF er til tross for sin milde fremtoning, erfarne maktspillere under ledelse av Norges fremste politiske swinger. Knut Arild Hareide har gjort KrF til Stortingets mest populære parti ved å nekte å si hvem han vil samarbeide med. Så enkelt var det å få begge storpartiene til å degge for ham.

Om det ender med Sp, KrF og Ap sammen, så er det dårlig nytt. For det betyr at Norge får en svært kostbar, lite omstillingsvennlig regjering som betaler mellomlegget med oljepenger. En av bremseklossene vil være KrF. I alle fall om man skal ta dem på alvor. I talen til landsmøtet var Hareides budskap å reversere reformer og øke pengebruken. Han vil ha bemanningsnorm i skolen, minstenorm på sykehjem, mer flyktninger, mer penger til familier og bistand.

Det går ikke opp. Men for Hareide er risikoen ved et samarbeid med kristendoms-dødaren Arbeiderpartiet en vanskeligere vurdering. For selvsagt kan Knut Arild, Jonas og andre kosekristne sentralt få det til. Men de konservative velgerne, de blir provosert. For eksempel Møre og Romsdal KrF, som i helgen maner til homokamp og foreslår å frata homofile retten til å gifte seg.

Men så er det jo slik at KrF har gått til sengs med fienden før. Fire år som støtteparti for Frp sier litt om hva partiet er villig til å gjøre for å få makt. I Bergen samarbeider de med Ap. Og på Stortinget har de tidligere reddet mangt et Ap-budsjett.

Hareide vil i regjering nå, sier han. Da virker Ap mest nærliggende, selv om det vil sitte langt inne. Men som kjent er dette politikk. Og politikk gir merkelige sengekamerater.

