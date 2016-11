Ingen avklaring fra KrF

Kommentar Kristelig folkeparti hadde lovet å velge partner. Men det eneste partiet vil si er at de ikke orker Frp.

KrF-leder Knut Arild Hareide hadde tatt på de spisse skoene sine. Han kostet på seg et par av de gode vitsene óg. Nestleder Dagrun Eriksen filmet oss - det må ha vært en Snap hun sendte. Andre nestleder Olaug Bollestad tok bilder oppe fra scenen med smarttelefonen sin.

Det var en spesiell dag i KrF. På en nedsnødd, mørk lørdag var alle de store mediene på plass for å dekke KrFs landsstyremøte i Oslo. Landsstyremøte?! Slike møter forbigås vanligvis i stillhet.

Men saken var den at KrF på forhånd hadde lovet en avsløring! Etter måneder med hemmelighetskremmeri skulle partiet endelig fortelle hvem de vil slå seg sammen med etter valget neste år.

Det er viktig fordi KrF er det eneste partiet som ikke har valgt side. Det lille partiet kan fort havne på vippen i Stortinget og avgjøre om det blir Erna eller Jens som blir statsminister i 2017. Derfor blir partiet kurtisert fra både rød og blå side for tiden. Men partiet må på et tidspunkt fortelle velgerne om en stemme til KrF betyr støtte til den sittende regjeringen eller et regjeringsskifte.

Og lørdag var dagen. Tiden med å spille kostbar var over, nå skulle forlovelsen offentliggjøres.

Men det ble det selvsagt ingenting av. Tvert om, det minnet mer om «Runaway Bride». KrF har tilsynelatende fått kalde føtter, og vil ikke love seg bort likevel. Det eneste vi fikk vite om partnervalg, var at de ikke vil sitte med Frp i regjering. Og selv om det har vært en omdiskutert sak i partiet, er det likevel ikke verdens største nyhet. De kristen-kristne på Vestlandet tapte den saken, partiet skal fortsatt ikke regjere med Frp, altså status quo.

Nå påsto KrF rett nok at de har partnervalget klart for 2017. Hareide sa de ville ha en regjering med Høyre og «flest mulig» sentrumsparti. Men det er ikke egentlig å velge Erna. For en slik regjering er usannsynlig. Erna måtte i tilfelle vraket regjeringspartner Frp med sittende statsråder og det hele. Det er nesten utenkelig. Frp-leder Siv Jensen har dessuten sagt at Frp ikke vil støtte en slik regjering. Det betyr at Frp ville laget kvalm i opposisjon fra dag én.

Om KrF velger å støtte Erna eller Jens, er altså fortsatt like uvisst. Og det er som forventet. Jo flere partiet kan holde på gress og få komplimenter fra, desto bedre. Igjen viser partiet hvor godt de behersker maktspillet.

For om KrF hadde valgt side nå, ville færre brydd seg om dem. Å holde seg kostbar har gitt partiet lyskasterne midt i fleisen. Og de har fått mer politisk gehør. Selv skrøt Knut Arild Hareide av at partiet har klart å presse gjennom reell valgfrihet for folk flest.

Med unntak for Erna og Jonas, så klart. De må fortsatt gå på gress.

