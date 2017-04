Heggelunds håpløse harselas

Debatt De siste dagers soloutspill fra Høyre-politiker Stefan Heggelund har vært ganske surrealistisk å bivåne.

GEIR JØRGEN BEKKEVOLD, stortingsrepresentant (KrF)

Som KrFs talsperson i familie- og likestillingssaker gjenkjenner jeg overhodet ikke Heggelunds tendensiøse fremstilling av partiet og politikken jeg har fremmet de siste åtte årene på Stortinget. Det kunne vært fristende å påpeke Heggelunds egen fordomsfulle argumentasjon i sin iver etter å stemple KrF-politikere som fordomsfulle. Eller stille spørsmål ved om den innvandringspolitikken, og retorikken, som Heggelund forsvarer og omtaler som «ansvarlig» politikk ikke bidrar nettopp til diskriminering av en sårbar gruppe.

Geir Jørgen Bekkevold. Foto: Gorm Kallestad , NTB scanpix

Men det er et annet enda mer urovekkende premiss for Heggelunds siste dagers krigføring mot KrF, og det er at han gjør seg til herre over andres motiv og «egentlige» hensikter med hva de har uttrykt.

Tolkningsakrobatikken Heggelund foretar seg er intet mindre enn oppsiktsvekkende når han tillater seg å skrive at «leser man bare raskt gjennom merknaden kan den virke uskyldig. Den inneholder ord som respekt, og den konstaterer at vi skal leve side om side. Men merknaden er ikke uskyldig.» Nå skjønner jeg at det å forsøke å leve side om side og forstå hverandre, ikke er noe for verken Heggelund eller hans integreringsminister, men KrF mener nettopp at en grunnleggende respekt for hverandres ulike overbevisninger er en bærebjelke for ethvert sunt demokratisk samfunn. Derfor reagerer vi så sterkt på når politikere forsøker å snevre inn det offentlige rommet ved å idealisere en slags «livssynsnøytralitet». Og det er ganske enkelt denne overbevisningen om at det offentlige rommet må være livssynsåpent, raust og respektfullt som kommer til uttrykk i den merknaden Heggelund gjengir.

Men Heggelund kjenner jo KrF-politikernes hjerter og motiv bedre enn Vårherre selv, og deler gladelig med VGs lesere: «[Merknaden] er skrevet med det mål å henvende seg til dem som mener homofili er galt, unaturlig, ekkelt eller synd». Selv om KrF-politiker Trygve Birkeland forklarte i tydelige ordelag på Dagsnytt 18 forrige uke at Heggelund var helt på villspor med denne overjordiske innsikten i motivet bak merknaden, vet Heggelund bedre og har beviset klart: «Bytt ut ordet «seksualitet» med «innvandrer».»

Men her gjør Heggelund en logisk kortslutning, for den korrekte jevnføring til «ulike syn på (…) samlivsformer» blir i så fall «ulike syn på innvandringspolitikk», og det er vel noe til og med Heggelund kan bifalle at det må være rom for i samfunnet vårt. For KrF er det grunnleggende menneskeverdet for alle mennesker et urokkelig utgangspunkt, uansett samlivsform, funksjonsnivå, statsborgerskap eller mangel på sådan.

Oppgjør mot splittende retorikk angår oss alle. Men oppgjør med påståtte evner til å kjenne andres motiv bedre enn de gjør selv, angår noen mer enn andre.