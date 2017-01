Hareide knuser Solbergs drøm

Kommentar Kristelig Folkeparti sier definitivt nei til en bred borgerlig regjering. Hva slags borgerlig samarbeid som nå går til valg vet ingen.

Det kan hende statsminister Erna Solberg (H) trakk et lettelsens sukk denne helgen. Å være Norges statsleder i fire år der vår viktigste allierte er Donald Trump er ikke bare lystbetont. Spesielt ikke etter innsettelsestalen til Trump og hans uttalelser om USAs forhold til resten av den frie verden. Den sendte sjokkbølger langt inn i de norske regjeringskontorene.

Så kanskje Solberg ikke gikk helt i svart når nyheten fra KrF kom i VG. Nyheten som svekket hennes sjanser til å fortsette som statsminister etter valget til høsten i betydelige grad. Nyheten som i praksis avblåste hennes møysommelige arbeid for å få til en bred borgerlig samling, og erstattet den med borgerlig usikkerhet. Snart kan det bli borgerlig kaos.

Hareide sa i VG helgen at det aldri vil bli noen regjering med Frp, Høyre, KrF og Venstre. Og han la til at Solberg må velge mellom KrF og Frp. Det valget kan ikke Solberg ta, for uten at de fire, eller i hvert fall tre av dem, holder sammen, så er det ikke noe borgerlig flertall. KrF nekter også nå å si til velgerne at de vil sørge for en borgerlig regjering dersom de fire borgerlige partiene får flertall.

Med Hareides uttalelser er Erna Solbergs borgerlige samarbeid historie. Det er over, slutt, dødt og begravet. Nok et forsøk på å bygge en levedyktig allianse mellom de borgerlige partiene har kollapset. Det borgerlige firepartisamarbeidet som var Solbergs største seier, og som gjorde hennes til statsminister, er nå hennes største nederlag. Høyre får neppe statsministeren igjen før en Høyre-leder klarer å bygge en ny bro mellom Frp og det borgerlige sentrum. Det kan ta lang tid. Mistilliten og avskyen mellom Frp på den ene siden og V/KrF på den andre har nå satt seg i en ny generasjon politikere, og de vil nok sitte i styrende posisjoner i mange år.

Hareide går langt i åpne for at KrF kan støtte, eller gå inn regjering med, Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre. Dette vil partiet neppe si i klartekst før valget. De vil holde alle dører åpne, ikke minst for å ha en best mulig forhandlingsposisjon når valgresultatet er klart. De som stemmer på KrF i år vet ikke hvilken regjering de får dersom KrF havner på vippen. For de fleste partier ville dette vært et risikabelt utgangspunkt, men det ser ut til at Hareide tror hans velgere vil stole på ham uansett.

Den store taperen i det borgerlige spillet kan bli Venstre. Det er parti som trenger et troverdig borgerlig regjeringsalternativ for å være relevant. Med KrF på vei ut finnes ikke det lenger. Venstre er i tillegg inne i en tøff periode, der målingene går dårlig og partiledelsen virker sliten og uforutsigbar. Blir valgkampen preget at borgerlig kaos, kan Venstre fort havne under sperregrensen. Igjen.