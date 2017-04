Krevende trusselbilde

Kommentar Veien fra tanke til terrorhandling blir stadig kortere.

Det som skjedde på Grønland i helgen kan være vanskelig å ta helt alvorlig. Det er så mange ting ved handlingen som får den til å se så hjelpeløs ut. Den primitive bomben, bombebærerens unge alder, at han ble tatt med en gang, forsvareren hans som kaller det for «guttestreker». Som terrorforsøk var det mislykket. Men, at en som fryktes å være en norsk islamist lager en sprengladning og tar den med til et folkerikt sted i Oslo er et vannskille. Med forbehold om at det var det som skjedde. Etterforskningen vil gi de endelige svarene.

Terror før krevde planlegging og nettverk. De tyske terroristene i RAF dro på treningsleir i Midtøsten. Veien til vold var lang og vanskelig. Våpen skulle skaffes, fluktruter og dekkleiligheter måtte organiseres, aksjoner og livsopphold skulle finansieres og alt skulle settes inn i en politisk sammenheng som kunne kommuniseres.

En god stund var også islamistisk terror i dette sporet. 11. september var en nøye planlagt aksjon, med enorm organisering og et inngående arbeid med å holde seg i skjul før terrorangrepet.

De som angrep Bataclan og de andre stedene i Paris hadde vært fremmedkrigere hos IS. De var brutalisert og lært opp til å drepe uten skrupler. De hadde også et nettverk som hjalp dem med å holde seg i skjul og forsyne dem med selvmordsbomber og automatvåpen.

Organisert terror vil en moderne vestlig stat alltid klare å nedkjempe etter noen tid. Kommunikasjon og nettverk kan spores opp og overvåkes. Når statenes maktapparat, beredskapstroppene, påtalemyndigheten og domstolene går inn, så har ikke terroren en sjanse.

Man kan blåse opp IS og andre grupper, men sannheten er at i det en vanlig organisert terrortrussel er identifisert og forstått, så lar den seg nedkjempe i vestlige samfunn.

Derfor er det nå utviklet et nytt terrorkonsept fra de ekstreme islamistene. Et som hopper over hele organiseringen, og som derfor er særdeles vanskelig å ha kontroll på.

Dagens jihadistiske ledere konsentrerer seg om å påvirke unge muslimer i vesten til terror. Uten trening, til og med uten noe særlig personlig kommunikasjon. Man lager en fortelling i det digitale rommet som for noen blir sannhet. En fortelling om krig, konflikt og en uunngåelig konfrontasjon. Så planter man tanken om at man kan bli en del av dette, så å si over natten.

Alt man trenger å gjøre er å kjøre en bil inn i en folkemengde, stikke ned uskyldige folk på gaten, eller skaffe seg et våpen og skyte vilt til man selv blir skutt. Eller lage noe som kan sprenge.

22. juli viste oss hvilken enorm skade slike ensomme terrorangrep kan gjøre. Men de trenger ikke være så store eller omfattende for å få den politiske effekten som jihadistene ønsker. I Stockholm var det langt færre drepte enn i mange andre terrorangrep, men handlingen har allikevel endret landet.

Hvordan samfunn skal ha kontroll på denne nye trusselen, uten å havne i et massivt overvåkingssamfunn eller kriminalisere meninger, det er ikke enkelt å forstå. Men trusselen må møtes og bekjempes.

Et sted å begynne er å skjønne hvordan verden fortoner seg for en ung mann som drømmer om å bli terrorist. Finne ut hvem som planter gift i hodet hans, og hvordan de gjør det. Kampen mot terror må også føres der hvor påvirkningen skjer og ideene fødes. På internett.