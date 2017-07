Vanskelige valg

Kommentar Et nytt legemiddel som kan forlenge livet til kreftpasienter har skapt stor debatt de siste ukene.

Fortvilte kreftpasienter som kan få mulighet til å forlenge livet sitt med legemiddelet Kadcyla, trygler om tilgang, kreftleger ønsker å ta det i bruk, men Beslutningsforum sier nei fordi det er for dyrt.

"Det er Beslutningsforums umulige valg. Så langt vi kan bedømme balanserer de disse hensynene på en svært god måte."

At pasientene er sinte og fortvilet er meget forståelig. Men nei fra Beslutningsforum er også lett å forstå.

Legemiddelprodusentene har en sentral rolle, i dette tilfellet det multinasjonale, børsnoterte Roche, verdens største bioteknologifirma. Å utvikle nye medisiner koster mange penger, og det er forståelig at de både vil dekke sine utgifter og tjene penger. Men det går en grense.

Våren 2015 ble den livsforlengende kreftmedisinen Perjeta godkjent i Norge, etter å ha fått flere avslag fordi den var for dyr. I forkant av godkjennelsen var mediene fulle av hjerteskjærende saker om enkeltpersoner som ba om litt ekstra levetid. I fjor ble immunterapi godkjent som behandling av lungekreft – etter flere avslag og en lang kamp med legemiddelindustrien. I forkant av godkjennelsen uttalte helseminister Bent Høie at han mente legemiddelindustrien krevde umoralsk høy fortjeneste. Denne gangen som nå handler det om pris. Prisen Roche vil ha for Kadcyla er hemmeligstemplet, og verken produsenten eller Legemiddelverket vil fortelle VG hva den koster.

Les også: Norske kreftleger raser



Prisene for legemidler i Norge er normalt basert på åpne priser i andre land som har fått legemiddelet billig. Det ønsker legemiddelfirmaene å endre til at de forhandler pris på hver enkelt, nye kreftmedisin, og ikke minst at prisene i hvert land er hemmelige. Slik kan de tvinge frem høyere priser i rike land som Norge.

Ved å gi kreftpasienter som ber om livsforlengelse en berettiget plass i mediene, løper vi samtidig legemiddelfirmaenes ærend ved at det blir vanskeligere for helsemyndighetene å presse prisen ned.

Kadcyla er ikke første, og helt sikkert ikke siste gang vi må ta disse vanskelige valgene i Norge. Når medisinene blir så dyre, vil det uansett skape forskjeller i helsetilbudet. Hvis mye penger går til å behandle pasienter som trenger ny og kostbar medisin, vil mindre penger gå til andre pasientgrupper. Sier vi nei, vil det vokse frem private tilbud som bare noen har råd til. Det er Beslutningsforums umulige valg. Så langt vi kan bedømme balanserer de disse hensynene på en svært god måte. Edruelig prising og samfunnsansvar fra legemiddelfirmaene vil være et godt og nødvendig bidrag.