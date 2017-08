Kampen om kreften

Leder Vi skal velge våre ord med omhu i møte med døden.

Dødssyke Marthe Sundby har et siste ønske: At vi skal slutte å snakke om «å tape kampen mot kreften». Den tidligere utøveren i bodybuilding og fitness får lindrende behandling på Ahus. Sundby har uhelbredelig leverkreft, og kun kort tid igjen å leve.

– Mitt siste store ønske er at ingen sier at jeg tapte kampen mot kreften når jeg dør, at begrepet avvikles for all tid. Denne sykdommen har så mange ukjente faktorer at det er umulig å slåss, sier Sundby i et intervju med VG.

Hun får følge av fagfolk. Både konstituert overlege Tonje Sandblost som har ansvaret for den lindrende behandlingen av Sundby, og assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdahshei, støtter opp om Sundbys ønske. De mener begrepet «tape kampen mot kreften» kan gi et inntrykk av at den som ikke blir frisk av sykdommen, ikke har gjort nok. Ikke har vært flink nok, rett og slett.

Ingen flinkhetskonkurranse

Ord er makt. Ord former vår virkelighetsoppfatning, synet på rett og galt, og synet på skyld og ansvar. Mennesker som får en kreftdiagnose, har mer enn nok å streve med, om de ikke også skal føle skyld dersom de må forsone seg med at sykdommen vil få en dødelig utgang.

Kampen for overlevelse ligger dypt i mennesket. Instinktivt gjør vi det vi kan, så lenge vi kan, for å bli friske fra alvorlig sykdom. Men kampen for å bli frisk må aldri bli en flinkhetskonkurranse. Mennesker med en dødelig sykdom må slippe å føle at de skal prestere.

Nyttig påminnelse

Samfunnet fører en pågående kamp mot kreft, blant annet gjennom forskning, nye medisiner og utprøving av nye behandlingsformer. Men den kampen må ikke forveksles med situasjonen den enkelte pasienten står oppe i. Utfallet for den kreftsyke handler først og fremst om hvor tidlig den oppdages, i hvilken grad den har spredt seg, hvor mottagelig kroppen er for behandling, og hvor aggressiv kreften er. Dette handler ikke om å være flink eller ikke flink.

Sundby har tatt opp et viktig tema fra sykesengen. Hun vet så altfor godt hva hun snakker om. Og hennes opplevelse er ikke unik. Hun setter ord på det mange i hennes situasjon føler. Det er en nyttig påminnelse til oss alle om å velge våre ord med omhu. For det er det dette handler om: Bevissthet og omtanke.