Til potetens pris!

Debatt Jeg har nettopp vært ute i hagen, i den lille flekken med svart jord som vi i familien kaller «potetåkeren».

Der har jeg gravd fram noen bittesmå, selvdyrkede nypoteter. De skal bli et luksuriøst innslag på middagsbordet i dag: dampet, spist med salt og meierismør, fortsatt med det tynne, lyse, nesten gjennomsiktige skallet på.

Tenk alt poteten kan brukes til! Den kan kokes, bakes, stekes, friteres og moses; den kan serveres hel, i båter og biter, som røsti- eller hasselbackpotet, som ingrediens i raspeballer, komler og potetklubb. Den kan være et lekkert tilbehør i de flotteste retter i de fineste selskaper, men den kan også inngå som del i en ganske stusselig hverdagskost. Jo, poteten er sannelig en vekst som fortjener sin lovsang, skrevet med et historiefaglig blikk på dens vekslende betydning over tid.



Potetskepsis

Poteten kom fra Sør-Amerika til Europa på 1500-tallet, som et resultat av de store oversjøiske reisene. I begynnelsen ble den møtt med skepsis og motvilje, og den ble først tatt i bruk utover på 1700-tallet. I Norge ble den viktig i nødsårene under Napoleonskrigene, og på 1800-tallet ble den en stadig mer sentral del av kostholdet. Poteten var sterkere og mer hardfør enn kornet, og den kunne dermed berge mang en familie fra sult og nød. Ja, den har faktisk vært så viktig at historikere har diskutert den som en av de viktigste forklaringene på nedgangen i dødelighet som skjedde utover på 1700- og 1800-tallet.

Dette mortalitetsfallet var en langvarig tendens, med en markert og brå endring etter 1815. Særlig tydelig var det når det gjaldt spedbarnsdødeligheten. Barneflokkene ble nå større, og befolkningsvekst ble resultatet. I femtiårsperioden 1815-1865 ble folketallet i Norge nesten fordoblet. Skyldtes det poteten? Dette ble en av de store diskusjonene blant norske historikere på 1970- og 1980-tallet, med tendenser til gruppering i to leire: potettilhengerne vs. pestteoretikerne. Var det sult eller sykdom som hadde vært forklaringa på den høye dødeligheten tidligere? Skyldtes mortalitetsfallet bedre kosthold, med poteten som den avgjørende enkeltfaktoren, eller handlet det heller om medisinske framskritt som innføringa av koppevaksinen i 1810? Eller var det kanskje helt andre forklaringer, som nye ammeskikker, mildere epidemisk klima eller framveksten av et bedre helsestell?

Da historisk demografi hadde sin storhetstid, var det nært knyttet til samtidas oppmerksomhet om de brede befolkningslag. Sosialhistorie vokste fram sammen med en kritikk av et historiefag som tradisjonelt hadde vært orientert mot kriger, konger og politiske begivenheter. Med forskere som Ståle Dyrhaug, Sølvi Sogner, Michael Drake og Eli Fure fikk den historiske demografien sin storhetstid, hånd i hånd med et generelt fokus på historia om de glemte massene: arbeiderklassen, kvinnene, barna og de fattige.

Hyllet i kunsten

Potetens store betydning gjorde også at den ble hyllet i kunst og kultur. «Å poteten er en makeløs frugt, den står i tørke, den står i væte, men vokser. Den trodser veiret og tåler meget, får den litt pen behandling av mennesket lønner den femtenfoldig igjen. Se, poteten har ikke druens blod, men den har kastanjens kjøt, den kan stekes eller kokes og brukes til alt. En mand kan være brødløs, har han potet så er han ikke matløs», heter det i Hamsuns Markens grøde.

Van Gogh malte fattige småbrukere i maleriet «Potetspiserne» fra 1885. På 1970-tallet sang Hans Rotmo og Vømmøl Spelmannslag om Gammelpoteta, og i min egen ungdomstid ble Jarl Golis «Ta en potet» en landeplage som mange gikk og nynnet på etter at den var blitt brukt i barne-tv-programmet Portveien 2.

Lavkarbo

De siste tiårene har nye forståelser av poteten vokst fram, båret fram av velstandssamfunnet og dets helseproblemer: overvekt og mental tretthet. I takt med at vi – bokstavelig talt – er blitt et mett folkeferd, ble poteten omdefinert til å være usunn og helseskadelig. Under de populære lavkarbodiettene tidlig på 2000-tallet ble poteten utskjelt og svartelistet; den inneholdt for mange karbohydrater. Fedon Lindberg og flere andre ble forkjempere for et nytt kostholdsregime, der poteten var forbundet med raske karbohydrater og usunn kropp. Den ble omdannet til skam og stivelse; noe en skulle holde seg unna hvis en skulle leve et godt og riktig liv.



Et av de sterkeste symbolene på et godt liv, ble nettopp kropp. Det å være slank ble en dyd, forbundet med selvkontroll og sunnhet. Mat fikk en rekke tilleggsbetydninger, langt ut over det å representere ernæringsmessige, grunnleggende behov.

Slik er poteten et viktig uttrykk for hvordan det skjer kulturelle og betydningsmessige endringer. Hva som blir regnet som sunn mat varierer over tid. Det henger sammen med endringer når det gjelder kropp og helse i samfunnet, og er et resultat av de siste tiårenes økende overvekt og fedme. Mens helseutfordringene tidligere var knyttet til at folk var underernærte, er utfordringa nå i stedet at vi er overernærte. Det preger hva som regnes som sunt og riktig, med poteten som et tydelig eksempel. Et annet er melka, der fet kumelk tidligere var sunn fordi den ga tiltrengt næring, mens den i dag er forbundet med overvekt og fedme.

Historisk knoll

Den lille poteten kan altså fortelle en stor historie. Den handler om omfattende samfunnsendringer: om oppdagelsesreiser og vestlig imperialisme, om helsehistorie og historisk demografi, om endringer i levealder og familieforhold samt om ei utvikling mot stadig mer velferd, overflod og velstand. Den betyr både nøysomhet og hverdag, fest og luksusliv; den representerer helse og sunnhet, men også det motsatte: det usunne og skadelige. Den har utviklet seg fra å være et viktig symbol på overlevelse til å bli et tegn på overvekt og usunnhet.

Alt dette inneholder poteten. Den er dermed næring for både kropp, hjerne og kultur. Den viser også hvordan historiefaget kan handle om å se det store i det lille, slik for eksempel den svenske historikeren Peter Englund har spesialisert seg på i sine essaysamlinger. Tenk at en liten, brun og delvis skrukkete rotvekst kan bære i seg så mange betydninger. Den er en vekst mettet med næringsstoffer og historisk mening.