Juksemakerne

Debatt Hvem tror på at potetgull kan smake «saftig biff»?

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Man syns egentlig litt synd på matindustrien. De må finne på noe nytt absolutt hele tiden. De må komme opp med geniale ideer, hvis ikke går de nedenom. Ikke vet jeg hvordan Maarud driver sin produktutvikling, men noen har tydeligvis våknet midt på natten og tenkt: AHA! «Potetgull Saftig Biff»! Det blir en vinner!

Det Maarud gjør, kalles å utvide en produktlinje. De har et produkt som er populært, og melker suksessen så godt de kan ved å introdusere nye varianter. Men hvem i Helgoland tror på at et potetgull kan smake av «saftig biff?» Jeg vil anbefale judisiell observasjon av dem snarest. Eller samtaleterapi. En biff er saftig fordi den er stekt riktig: Først kort på høy varme på begge sider, deretter skal kjøttet hvile før det går i ovnen. Så skal det hvile enda litt til – og dermed sprer kjøttsaften seg jevnt i hele stykket, og du får en saftig biff. Klarer du å trylle det smakskonseptet inn i et stykke oljefritert «pottitt» – ja, da er du sannsynligvis utdannet fra trollmannsskolen Galtvort.

Hva inneholder så dette miraklet? Jo, nå skal vi se: Poteter, solsikke/rapsolje, salt, maltodekstrin, sukker, mysepulver, gjærekstrakt, løkpulver, druesukker, chilipepper, hvitløk, paprikapulver, tomatpulver, melkesyre, naturlig aroma, paprikaekstrakt, talg og røykaroma. Alt du trenger for å illudere biff, liksom? Ikke er det et eneste spor av kjøtt, naturligvis – selv om produktet altså heter «saftig biff». Trollmennene hos Maarud har likevel klart det ufattelige, skal vi altså tro. De er blitt vår tids alkymister, som i 2017 gjenskaper følelsen av et saftig kjøttstykke ved å frityrsteke en hellig alminnelig norsk potet. At de bør få Nobelprisen i kjemi og en god del andre fag, er hevet over tvil. I alle fall bør de få Nobelprisen i juks.

Hva med «saftig»? Ok, så smaker det ikke og inneholder ikke kjøtt, men kanskje det er saftig, da? Nei, ikke det heller. Med store bokstaver utenpå posen erklæres det nemlig at innholdet er «enda sprøere», altså ikke saftig i det hele tatt. En biff kan naturligvis være sprø utenpå og saftig inni, men ikke et syltynt stykke stekt potet. Egentlig burde hele sulamitten vært innklaget til Forbrukerombudet, men det gidder jo ingen. Det blir litt på samme måte som Gilde, som tidligere skrev «100% norsk kjøtt» på karbonadepakningene sine, med kjempestore bokstaver. Da jeg ringte dem og spurte hvorfor, etter som kjøttinnholdet bare er 60 prosent, var svaret at «det kjøttet som tross alt var der, er norsk». Gilde endret emballasjen.

Dette er ikke en veldig viktig diskusjon. Men den er litt viktig likevel. Produktutviklere bør bestrebe seg på å bli tatt på alvor. Vi er inne i en epoke der lokalmat, rene produkter og kortreiste spesialiteter fra hele landet virkelig har fått innpass i norske hjem. Da holder det ikke et sekund å prøve å bløffe folk på denne måten. Hva blir det neste? «Potetgull Mør Entrecôte»? «Popcorn Taco»? Produktutviklere ser seg blinde på å mikse to historisk vellykkede konsepter til ett, og resultatet er at vi snart får taco-Paracet. For en del år siden ble det lansert et produkt ved navn Pizzakjeks, ut fra tanken om at alle liker kjeks og alle liker pizza. Niks. Det produktet forsvant over natten. Saken er nemlig at du om blander to forskjellige ting, får du ikke ofte en ny suksess. Du får en bastard.

Slutt å sløse med pengene:Lag heller noe vi tror på. Kanskje noe som ikke inneholder de enorme mengdene skadelig akrylamid, som all potetchips gjør. Nordmenn spiser over fem kilo hvert år av denne snacksen, og det burde vi så absolutt ikke. Men det er en annen historie.