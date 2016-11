Hold deg for bernaisen!

Debatt Eivind Hellstrøm oppdaget en skuff stappfull av posesupper og pælmet elendigheten resolutt ut av vinduet. Det bør du også gjøre. Nå.

Norge er blitt velsignet med en TV-kanal for matinteresserte.

Programmene kommer uten reklameavbrudd, men når reklamefilmene først inntreffer, blir du virkelig utsatt for en brottsjø av påvirkning fra de store produsentene.

Sparer fem minutter

Suppegiganten Toro svir for tiden av millioner på å fortelle oss at du ikke skal lage maten din selv: En stresset småbarnsmor med noen helvetes hyperaktive krabater blir fortalt at det er Toro Tomatsuppe som kan løse problemene i hennes travle hverdag.

Dagfinn Nordbø.

Posesuppe med 20 prosent tomat? Hvis krabatene virkelig er hyper, ville jeg heller anbefalt å gi dem et skikkelig kosthold. Å lage din egen tomatsuppe tar kanskje ti minutter istedenfor fem, men gir en himmelhøyt bedre smak og næringsverdi enn det triste pulveret, og koster akkurat det samme. Dessuten kan du lage en diger gryte og fordele porsjoner i fryseren.

En ung mann har invitert en dame hjem, og strever med bearnaise-sausen. Løsningen skal liksom være å slenge Toro-pulver i en kjele, og det påstås til og med at det smaker bedre. For en gjeng med løgnere.

Men det er klart, har du råd til å fortelle en løgn mange nok ganger, blir det til slutt en «sannhet».

Bearnaise helt uten bearnaise!

At Toro og andre produsenter i det hele tatt får lov å kalle produktene sine bearnaise, er meg en gåte. De inneholder ikke egg i det hele tatt.

Hvorfor får de da lov å bruke navnet, og Forbrukerrådet, hvor er de? (Nåvel - Knorr advarer tross alt om at deres posebearnaise «kan inneholde spor av egg», så vet vi det. Til gjengjeld bruker de palmeolje.)

Men, hva trenger du for å lage en helt kurant bearnaise? Prøv Andreas Viestad-metoden med en blender, to eggeplommer, én spiseskje hvitvin, eddik, smør, salt, estragon og olje. Det går på to minutter, og koster minimalt mer enn dusteerstatningene.

Sjekker du ingrediensene på et annet Toro-produkt, Pasta Di Carbonara, vil du oppdage følgende: Ost: Tre prosent. Bacon: Én prosent. TRE og EN prosent!

Gratulerer – her snakker vi virkelig om homøopatiske mengder av råvaren. Naturmedisinen har inntatt matbransjen?

Hadde jeg fortalt dette til en matbevisst italiener, ville han først fått latterkrampe, deretter pustebesvær og så avgått ved døden. Dette lureproduktet kalles familiepakning, og skal vel da gi inntrykk av en skikkelig familiemiddag. Vil du lage det, trenger du egg, bacon, fløte, pasta og parmesan. Det tar like lang tid som å koke pastaen, men det ønsker ikke kvakksalverne i matindustrien å fortelle oss.

Er dette noe å bråke om?

Ja, definitivt. Ferdigmatindustrien bader i milliarder, og deres eventyrlige fortjeneste er basert på at de lurer folk. Til slutt tror flertallet at deres produkter er virkeligheten, og dermed har matkulturen og tradisjonene tapt – sammen med næringsverdien, vitaminene, smaken og gleden over et virkelig topp måltid.

Ingen bør bli overrasket over at kapitalismen og masseprodusentene mangler moral. Den eier bare logikk, og handler om å produsere billig og selge dyrt.

Naturligvis får de kostprisen ned ved hjelp av stordrift. Ikke få fattige amerikanske familier kunne bli mette da man for første gang industraliserte den klassiske «Mac & Cheese», og en familie på fire kunne få i seg et noenlunde greit næringsinnhold for 50 cent.

Men i dag er det de tilbyr til sine priser, for ren svindel å regne. Vi kan og bør unne oss noe bedre, og det er en skjensel at matindustrien får lov å manipulere oss til å tro at surrogatprodukter er like bra som the real thing. Eller «bedre», som de påstår.

De ser det tydeligvis som en trussel at stadig flere ser verdien i å lage sin egen mat fra bunnen, og å vite hva de faktisk dytter i seg.

Smaken? Å, den glemte vi

Det fins mye matjournalistikk som øker bevisstheten rundt mat, men samtidig øker også salget av masseprodusert juks, junk og pulversatan. Forbrukerjournalistikk er ofte for fattig på perspektiver: Dagbladet er flinke, men nylig presenterte de en test av ferdigproduserte bearnaise-sauser, med terningkast og det hele.

Kun ett eneste element var glemt: Smaken. Den ble ikke vurdert i det hele tatt – kun fett, salt og kaloriinnhold. Er det mulig?

Ett av de morsomste innslagene i TV-serien «Hellstrøm rydder opp hjemme» er da han oppdager en skuff stappfull av Toro-produkter, og resolutt pælmer elendigheten ut av vinduet.

Det bør du også gjøre. Nå.