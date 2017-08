Kors og hijab

Leder I løpet av noen dager har Kringkastingsrådet mottatt rundt 3000 klager på programmet «Faten tar valget» hvor man følger den unge muslimske jenta Faten Mahdi Al-Hussaini frem mot stemmelokalet 11. september.

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal også ha mottatt seksti henvendelser om programmet, hvor klagerne mener at NRK forskjellsbehandler troende: Mens Kristin Sællmann fra NRK Sørlandet ble anmodet av ledelsen om å ikke bruke et kors-smykke hun hadde rundt halsen når hun var på tv, skal altså Faten få bære en langt mer synlig hijab som også signaliserer religiøs tilhørighet.

Det er forsåvidt en grei ting å stille spørsmål ved. Vi syns NRK har forklart seg ryddig og forstår at Likestillings- og diskrimineringsombudet ga institusjonen medhold: Sællmann opptrådte som nyhetsanker og burde fremstå nøytralt i politiske og religiøse spørsmål. Faten er på tv i hovedrollen som seg selv; hun skal følges frem til valgdagen som en ung, muslimsk, hijabbærende kvinne. Hadde det vært en ung katolikk hadde man godtatt at han eller hun bar kors, og hadde det vært en ung sikh hadde man godtatt turban, selv om dette ikke hadde vært godtatt om personen var nyhetsoppleser eller journalist. Slikt er greit å få avklart.

Det er imidlertid ikke det at spørsmålet stilles som bekymrer, men intensiteten og raseriet problemstillingen reises på. Det har vært de rene kampanjer på sosiale medier og blogger hvor man har oppfordret folk til å klage. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier til Aftenposten at innholdet i mange av klagene er «hatefulle» og at de ikke er egnet til publisering. Mange ønsker rett og slett å retusjere bort jenter med hijab fra norsk offentlighet. Ved å velge Faten som hovedperson i programmet har NRK hverken tatt stilling for eller mot bruk av hijab som sådan, eller «fjernet» andre kristne symboler. Man har rett og slett latt en representant for en gruppe unge, norske velgere bli synlig og prøvd å gi et bidrag til å forstå hvordan de tenker foran et stortingsvalg. Det burde være mye å lære av dette, ikke minst for dem som ser med skepsis på det man mener dette hodeplagget representerer.