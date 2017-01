Kommentar: President uten dømmekraft

Stortingspresident Olemic Thommessen er i trøbbel. Igjen. Denne gangen ser han ut til å ha gått utover sine fullmakter. Det er alvorlig.

En samlet kontroll- og konstitusjonskomité har sendt et svært kritisk brev til Stortingets presidentskap. Særlig to forhold er alvorlige: Thommessen og resten av presidentskapet skal ha luket ut deler av oppdraget som kontroll- og konstitusjonskomiteen hadde gitt utvalget som skulle vurdere Stortingets kontroll med de hemmelige tjenester. Og presidentskapet har prøvd å løse spørsmål om taushetsplikt på en måte som antagelig er i strid med loven - og som de uansett ikke er rette vedkommende til å behandle.

På toppen av det hele ser det ut til at dokumenter i saken er forsvunnet fra arkiver der de skulle ligget. Thommessen og hans folk kan ha holdt tilbake saker som egentlig skulle sendes til komiteen, forsinket saksbehandlingen og forsøkt å holde unna informasjon som kunne avsløre hva som hadde skjedd.

Belastende

I brevet fra kontrollkomiteen heter det blant annet: «Det er vanskelig å se bort fra at fremgangsmåten hadde sammenheng med at innholdet i særmeldingen var belastende for presidentskapet og administrasjonen». Dette er sterke ord i et hus der ordbruken som regel er forsiktig.

Dersom det viser seg at presidentskapet og stortingsdirektøren har opptrådt på denne måten, er det en skandale. Det er i så fall ikke første gang vi har sett Thommessens mangel på dømmekraft. Det verste var da han bøyde nakken for Kina og henviste Nobelprisvinner Dalai Lama til å gå bakveien da han skulle besøke Stortinget i 2014.

Byggherren

Ille var det også da han gjorde seg selv og resten av presidentskapet til byggherre i forbindelse med at Stortinget skulle rehabilitere et kontorbygg og bygge ut ny innkjøring til stortingsgarasjen.

Mange mener at det naturlige hadde vært å be Statsbygg om å ta oppdraget som byggherre. Det er regnet som en fordel at profesjonelle har ansvaret for slike store byggeprosjekter. Så langt er kostnadssprekken på mer enn en milliard kroner. Riksrevisjonen er inne og gransker hva som har skjedd. Uansett utfall er dette noe som vil hefte ved presidentskapet og stortingsdirektøren når historien skal skrives.

Stortingets presidentskap skal tilrettelegge de folkevalgtes arbeid, og ta beslutninger i den forbindelse. Men presidentskapet kan ikke ta andre typer beslutninger, eller tilta seg en makt det ikke har. Det begynner å bli litt for mange stygge saker rundt Olemic Thommessen. Spørsmålet er hvor lenge han kan fortsette på denne måten.