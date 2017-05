Angrepet på barna

Kommentar Under massakren på Bataclan for halvannet år siden angrep terroristene ungdommen. I natt angrep de barna i Manchester.

Det er forskjell også på hvordan man definerer sivile mål, også blant terrorister. Noen mener det er legitimt å angripe alle som kan regnes som medløpere til den saken de kjemper mot, folk som jobber i bank, transport, administrasjon, etc.

Men det direkte, målrettede angrepet på barn må vi til grupper som Boko Haram, (eller soloterroristen Anders Behring Breivik) for å finne. Bortsett fra på Utøya har det knapt funnet sted i Europa.

Det viser at terroren ikke blir mindre når den kommer under press, bare mer nådeløs. Å sprenge en slik bombe på et område tettpakket av barn og svært unge voksne er ikke bare en ren draps-og terrorhandling. Det er en advarsel til hele det sivile samfunn, ja til hele sivilisasjonen, om at «vi kommer etter de aller mykeste målene deres, og vi stopper ikke før vi selv er knust».

Det er en beskjed hele verden må og vil forholde seg til.