Leder Den offisielle og den folkelige feiringen av kongeparets 80-årsdager uttrykker ikke bare hvilken unik posisjon kong Harald og dronning Sonja har i befolkningen, men også hvor sterkt monarkiet faktisk står i Norge.

Festivitasen, som begynte tirsdag, er først og fremst en takknemlig markering overfor vårt kongepar og den gjerning de utøver på vegne av oss alle, men det er også en hyllest av en styreform som har vært en lykke for nasjonen.

Vi vil på denne måten slutte oss til gratulantenes rekker.

"Monarkiet er under kontinuerlig debatt, og slik må det være. Det er slik det kan legitimeres.

I januar i fjor var det 25 år siden kronprins Harald ble Norges konge og kronprinsessen vår nye dronning. Ved kong Olavs død var det ingen som forsto bedre enn hans sønn hvilke sko som skulle fylles, hvilke forventninger som nå lå på hans skuldre.

Hver eneste dag, hver uke og måned siden har kong Harald levd opp til sitt valgspråk: Alt for Norge.

I dag har både kongen og dronningen oppnådd en alder hvor mange undersåtter for lengst har trappet ned arbeidsinnsatsen. Men hverken Harald eller Sonja synes å ha umiddelbare planer om å pensjonere seg. Aktivitetsnivået er fortsatt høyt, med stadige reiseplaner både i eget land, og for å promovere norske interesser i utlandet. Kongeparet er Norges aller fremste ambassadører.

At deler av den politiske venstresiden og prinsipielle republikanere på høyresiden årlig omfavner hverandre i kravet om å avskaffe kongehuset, er mer som et ritual å betrakte. Forslaget faller like rituelt i Stortinget.

Så lenge vi har en populær og samtidig tydelig konge som Harald V, vil monarkiet stå like fjellstøtt som under Haakon VII og Olav V. Samtidig må enhver majestet definere seg selv og kongerollen inn i sin samtid. Ingen konge blir elsket av sitt folk uten å ha gjort seg fortjent til det.

For Haakon VII og Olav V var det innsatsen under krigen som bandt dem til folket. Kong Harald har også vist seg som samlende i nasjonens mer krevende stunder. Han har forbilledlig stilt opp ved kriser og ulykker, og ingen som opplevde ham under 22. juli-markeringene vil glemme kongens personlige nærvær og oppriktige deltagelse i folkets dype sorg.

I en undersøkelse som Norstat gjorde for NRK i vinter, svarte 81 prosent at de støtter monarkiet. Ingen president eller statsminister kunne ha oppnådd lignende oppslutning.