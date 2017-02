Vi trenger Kong Harald

Kommentar Kong Harald samler Norge. Han er limet vi trenger i en urolig tid.

Ingen med vettet i behold ville finne på å etablere et konstitusjonelt monarki dersom vi skulle etablere vår styreform i dag. Kongedømmer og arvelige titler tilhører fortiden. Men nordmenn flest er strålende fornøyd med vårt kongehus. Og hvorfor skal vi forandre noe som fungerer så godt?

Det er interessant å se at det er blant de unge populariteten til Kong Harald øker mest. Men det er kanskje ikke så overraskende. Samfunnet vårt forandrer seg raskt. Teknologien utvikler seg i et voldsomt tempo. Maktforholdene i verden forskyves. Fremtiden er uviss.

Ny VG-undersøkelse: Ja, vi elsker kongen!

Nasjonale symboler

Kongehuset er stabilt. Det er ikke kontroversielt, det er ikke spisst i kantene. Selv når Kong Harald tar opp vanskelige spørsmål, gjør han det uten å støte folk. Han kan snakke om jenter som liker jenter, og gutter som liker gutter, han kan snakke om nordmenn med ulik gudstro og ulik bakgrunn – og han gjør det på en måte som samler, ikke splitter.

I det stadig mer mangfoldige samfunnet Norge har blitt, er kongehuset viktigere enn noen gang. Vi lever i en tid med sterk polarisering, der vi ofte er mer opptatt av det som skiller enn det vi har felles. Da trenger vi i enda større grad sterke nasjonale symboler som kan samle oss, som vi kan begeistres over, sammen. Alle sammen.

Kong Harald er en konge det er lett å bli glad i. Men ingen trodde at daværende kronprins Harald skulle klare å fylle farens sko da han døde i 1991. Kong Olav var en høyt elsket folkekonge. Det offentligheten visste lite om den gangen, var at han var ganske autoritær og egenrådig, temperamentsfull, og tøff med svigerdatteren, daværende kronprinsesse Sonja.

25 år med kongeparet: Store øyeblikk

I full jobb

Det tok noen år før Kong Harald fant sin egen rolle. Men i dag kan vi trygt slå fast at han er nærmere folket enn det faren var. Det kanskje viktigste øyeblikket var da han talte under minnekonserten i Oslo Spektrum etter terroren 22. juli 2011.

– Som landets konge føler jeg med hver og en av dere, sa han. Og vi så at det var sant.

Vi vet at de kongelige vil oss vel. Og vi ser at de jobber hardt. Mens kongeparets jevnaldrende for lengst har gått av med pensjon, og lever et liv uten andre forpliktelser enn å ta vare på seg selv og sine nærmeste, er Kongen og Dronningen fortsatt i full jobb. De runder 80 år – uten å ane noe om hvordan det er å være pensjonist. Og det ser fortsatt ut som om de har det gøy på jobben. Det er imponerende.

Kong Harald: – Alder er bare et tall

Helt konge

Kong Haralds liv var forutbestemt fra begynnelsen av. Han kunne ikke velge yrke – og han kunne i prinsippet ikke velge livsledsager. Men der brøt han med tradisjonene. Han kjempet for kjærligheten, og fikk til slutt sin Sonja. Og han sørget for at hans egne barn fikk en friere barndom og oppvekst enn han selv hadde hatt – og at de fritt kunne velge sine livspartnere.

Også det har gjort kongehuset mer folkelig. Det er en krevende balansekunst for et kongehus; å være folkelig og opphøyet på samme tid. Så langt har det vært ganske vellykket, på tross av de mange innebygde paradoksene. Kongeparet må kunne sies å tilhøre landets absolutte elite. Men jeg tror de færreste rundt om i landet som snakker om eliten inne i Oslo, har Kong Harald i tankene. Kong Harald er folkelig, en helt vanlig fyr. Og helt konge.

Intervju med dronningen: – Langt igjen til likestilling

Gjensidig kontrakt

Mange spør seg hvor lenge det varer – hvor lenge det norske monarkiet vil bestå. Om slekt vil følge slekters gang, på ubestemt tid.

Jeg tror det beste svaret på det er at kongehuset vil bestå så lenge de kongelige selv ønsker det – og så lenge det norske folk vil ha dem. Det er en gjensidig kontrakt, uformell – og likevel bindende for begge parter.

Og både de og vi vil antagelig vite det den dagen det er over. Da vil avviklingen foregå uten dramatikk, i en erkjennelse av at folk og kongehus har vokst fra hverandre.

I dag synes det langt unna. Oppslutningen om det norske kongehuset er massiv. I mer enn hundre år har kongefamilien vist evne og vilje til å fornye seg, til å gå inn i sin tid.

Det er lite som tyder på at verden blir et roligere sted med det første. Vi trenger den stabiliteten kongehuset representerer, enda en tid. Kong Harald har tatt med seg det beste av sine forgjengere. Og han har gitt kongehuset det beste av seg selv.

I dag strømmer gratulasjonene og hilsenene inn. Det er vel fortjent.