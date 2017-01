Kommentar Akkurat idet kongehuset peaket på et slags flauhetsklimaks de siste ukene, kom altså Mette-Marit på banen.

Av Morten Hegseth

Det kommer etter Märtha Louises engleskole-video om at «høysensitive har et møte bare de tar trikken til jobben» – akkompagnert av Ari Behns uttalelser til Dagbladet om at 4-stjerners middag-deltagelse var den beste kuren mot skilsmissetristesse.

Det åpne brevet på kongehuset.no i anledning Marius Borg Høibys 20-års dag, oppleves til tider som en sketsj fra en krenket og fjetret mor som forsvarer barnet sitt i skolegården. Det er som om vi kan høre sønnen stå stille i bakgrunnen å tenke «stopp mamma, stopp».

Problemet er bare at Mette-Marit aldri helt nevner hva hun forsvarer han imot. I vage ordelag, nesten uten konkrete eksempler, skriver Mette-Marit at store deler av Presse-Norge har vært uverdige og fordomsfulle i sin omtale av sønnen Marius, og oppfordrer til motstand mot dem av oss som ikke beskriver sønnen hennes nøyaktig slik hun vil det.

Noen har skrevet om ungdommelig ubetenksomhet (Salg av luksusvarer på Finn.no?), sier hun, mens andre har begrenset hans person med å presse han «inn i små rom av fordommer» (Omtalen som kjekkeste prins?). Det mest konkrete hun selv nevner, er historien om den dagen i Frognerparken, da hun og Marius (3) lekte i Frognerparken. Hun ble filmet av Dagsrevyen. Selv trodde jeg vi hadde Pressens Faglige Utvalg til slike brev, ikke kongehusets nettsider. Meg om det.

UROVEKKENDE: VGs Morten Hegseth er ikke imponert over det åpne brevet Kronprinsesse Mette-Marit skrev i forbindelse med sønnen Marius sin 20-årsdag. Her er Hegseth avbildet sammen med makker Vegard Harm i VG-podkasten «Harm og Hegseth» Foto: VG

Det er noe grunnleggende urovekkende og usympatisk over at vår kommende Dronning bruker en kongelig pressemelding til å diktere pressen i hva de bør og ikke skal gjøre. Men morskjærligheten gjør vel selv en kommende Dronning utilregnelig i gjerningsøyeblikket. Det kan vi leve med.

Hovedproblemet er at brevet står i sterk kontrast med den virkeligheten vi utenfor opplever. For Marius har, enten Mette-Marit vil det eller ikke, oppsøkt offentligheten på strak kjendis-arm.

En rask tur på Internett knuser Mette-Marits påstander: En Instagram-profil med 41.000 følgere. En Snapchat-bruker som er en av landets mest omtalte og fulgte kontoer, som til stadighet gir oss innblikk i livet til Kongefamilien, kjendisfester på beste vest og andre hverdagstriviliteter.

I tillegg kler han seg ut som en prins på halloween og står på ski på slottsplassen for åpent kamera. Han har også lenge hatt VSCO- og Tumblr-profiler med åpent innsyn i sitt eget liv. I fjor hadde han en rolle i SKAM, som kjendis-trekkplaster og partyboy. I tillegg har han dukket opp på en rekke kjendispremierer, alt fra Justin Bieber-besøket i Norge til en rekke filmpremierer med røde løpere og blitsregn. Han har i tillegg bilder av seg selv med flere verdensstjerner som Justin Bieber og Zara Larsson på sine sosiale medier.

Søker du på hashtagen #cosmobeauty og #prins, finner du i tillegg Marius som posterboy for tannbleking på en skjønnhetssalong på Frogner. Det er i grunn ikke overraskende. Men hvorfor Mette-Marit omtaler denne offentligheten som så mange drømmer om som et ubarmhjertig og definerende fengsel, er kanskje det mest interessante med hele brevet.

Mette-Marit skriver at en av grunnene til at Marius nå flytter til USA, er fordi han rømmer fra et ufrivillig liv i offentligheten. Det er en dramatisk påstand. Hvorfor Marius selv, i en alder av 20 år, ikke får lov til å fortelle hvorfor han nå tar et endelig «farvel» med offentligheten, kan bare spekuleres i.

Faktumet er uansett at når Marius nå flytter til USA, har ikke kommunikasjonsrådgiverne og resten av det kongelige hoff stålkontroll på hva som kommer ut av informasjon. Kanskje er dette en siste krampetrekning i å prøve på nettopp det.

Vi får håpe de ikke lykkes. Marius er et for friskt pust til å forsvinne fra oss nå, og kanskje betyr avskjeden fra kongehusets nettsider en offisiell inngang i kjendislivet.

Det er lov å håpe. 20-åringer har som kjent en tendens til å gjøre det totalt motsatte av hva mamma vil.