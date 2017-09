Konflikt på hellig grunn

Kommentar Det er ikke fred å få i Jerusalem. Den hellige by er et veikryss for tre verdensreligioner og et brennpunkt i den israelsk-palestinske konflikt.

I 1995 fikk Trond Bakkevig en telefon fra generalsekretær Stig Utnem i Mellomkirkelig Råd: Kan du reise til Jerusalem og organisere samtaler mellom jøder, kristne og muslimske ledere? Ja, svarte han.

22 år senere forsøker han fortsatt å bygge bro. I boken Dagbøker fra Jerusalem beskriver han en usedvanlig krevende oppgave, med store skuffelser og noen bemerkelsesverdige oppturer underveis.

Det kan synes som en håpløs oppgave å overkomme høye murer av mistillit i letingen etter et felles, religiøst grunnlag for fred. I en hverdag preget av konflikt, vold og okkupasjon er det sensitivt og kontroversielt bare at slike samtaler finner sted.

Fredsarbeid i Midtøsten krever tålmodighet og langsiktighet. En forutsetning er også forståelse for religionens betydning. Det bryter med våre tilvante forestillinger. Når det oppstår problemer forventer vi raske og rasjonelle løsninger, uten en religiøs dimensjon. Midtøsten er annerledes. Politikk og religion er sammenvevd. Politisk kynisme og religiøs radikalisme forsterker murene mellom folkegrupper og trossamfunn.

Jerusalem er en hellig by for jøder, muslimer og kristne. De hellige steder, samlet på et lite geografisk område, er de fremste symboler i en uforsonlig strid om rettigheter, land og sikkerhet. Det er lærerikt å besøke Jerusalems gamleby, med muslimske, jødiske og kristne nabolag.

I brosteinsbelagte smug er muslimer på vei til Klippemoskeen for å be, jødene søker mot Klagemuren og kristne besøker kirkene langs Via Dolorosa. Men som Bakkevig observerer: Troende fra tre religioner fyller den samme trange gaten, men de hilser ikke og snakker ikke til hverandre.

I beste fall er det rolig i gatene. I blant er det voldelige sammenstøt. På 1990-tallet, da det fortsatt var en politisk fredsprosess, var formålet med dialogen å hindre at religion ble brukt for å ødelegge Oslo-avtalen. Utenriksdepartementet støttet Bakkevigs samtaler for å sikre en bredere støtte for prosessen. I dag er det ingen fredsforhandlinger, men den religiøse dialogen fortsetter.

I 2005 ble Rådet av religiøse institusjoner i Det hellige land etablert, med Bakkevig som tilrettelegger. Rådet skulle sørge for kommunikasjon mellom religiøse ledere, holde nærkontakt med israelske og palestinske myndigheter og arbeide for en varig og rettferdig fred. Religiøse ledere lytter til hverandre i stedet for å rope ut og slå i bordet. I hvert fall på gode dager.

At Bakkevig selv er prest er en fordel når han møter andre religiøse ledere. De jødiske samtalepartnerne har tillit til at han forstår dem, selv om de godt vet at han står palestinerne og deres sak nær.

-De må ha tillit til at jeg vil dem vel, som han skriver.

Bakkevigs ønske og motivasjon er at religion ikke skal være til hinder for fred, og at religiøse ledere kan bidra til en rettferdig fred. Hvis de politiske lederne en vakker dag blir enige, skal de religiøse kunne støtte avtalen.

Bakkevig skriver om de, både på jødisk og arabisk side, som mener at Gud har gitt dem landet. Det gir ikke rom for diskusjon.

- I begge tilfeller handler det om mennesker på jorden som mener at de kjenner Gud i himmelen så godt, at de bruker sin tro og religiøse autoriteter til å sikre sine politiske prosjekter.

Det viste seg lenge svært vanskelig å få representative muslimske ledere med i prosessen. Mitt inntrykk er at kristne palestinere spiller en sentral rolle som brobyggere. De utgjør en liten minoritet i området, i forhold til jøder og muslimer. De bor sammen med muslimene men har Boken, Det gamle testamentet, felles med jødene. De kjenner og forstår de andre. De har svært mye å vinne på fred og forsoning.

Før møtene i det religiøse rådet oppsøker Bakkevig ofte deltakerne. Han forsøker å forklare det jødiske og israelske perspektiv til muslimer og likedan det muslimske og palestinske syn for jødene.

-Gud har plassert tre religioner i Jerusalem. Ingen av dem vil noensinne være alene her, sa patriark Sabah til Bakkevig for ti år siden.

En slik erkjennelse kan danne grunnlaget for fredelig sameksistens. Det forutsetter en politisk løsning som religiøse ledere stiller seg bak.

Optimismen fra de tidlige 1990-årene er for lengst borte. Men som Bakkevig påpeker er håp noe annet enn optimisme. Han siterer Tsjekkias tidligere president:

-Håp er definitivt ikke det samme som optimisme. Det er ikke overbevisningen om at noe vil gå godt, men det er sikkerheten om at noe har mening, uansett hvordan det ender, sa Tsjekkias tidligere president Vaclav Havel.

Det gir mening å arbeide for fred, særlig når oppgaven synes umulig.

