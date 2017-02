Når de først skulle bruke tvang…

Så burde de blåblå ha dratt på. Nå blir litt av Norge tilfeldigvis slått sammen.

Atlasen må oppdateres. Leksikonene skrives på nytt. Norge får 70 færre kommuner fra 1. januar 2020.

Det er litt imponerende. Og samtidig slett ikke imponerende.

Les også: Disse kommunene skal tvangssammenslås

En hver ny regjering med respekt for seg selv trenger et prosjekt. Det blir stusselig om arven etter deg er snøskuterkjøring i strengt regulerte løyper eller rett til inntak av lakrispipe før myndighetsalder.

For de blåblå glapp poseavgiften og. Da ble det kommunereform.

Men på det treet reformene vokser, finnes ikke lavthengende frukt. Jens Stoltenberg tok pensjonsreformen. Hadde han ikke hatt Senterpartiet å slite med, ville han sagt fus på kommunene.

Les også: Leikanger frykter sammenslåing

For dette er den vriene reformen flertallet på Stortinget har bedt om i et par tiår uten å få. Best å bli ferdig med det, tenkte de i Brettekant-Høyre.

Om det ikke akkurat var friskt da de satte i gang, så var det endelig deres tur til å reformere. De skulle prøve på det andre hadde mislykkes med.

Det var en viktig test på gjennomføringskraft. Moderniseringsminister Jan Tore Sanner ble satt på saken.

Les også: Småkommuner frykter fraflytting, jobbsvikt og dårlige tilbud

Flegmatikere vinner ikke debatter mot Senterpartiet. Men å mangle polemiske gener var ikke så dumt på akkurat dette området.

Det trengtes ingen listhaugske angrep på gjenstridige ordførere. Det måtte gjøres mer subtilt. Det ble et «chicken game» der regjeringen på passiv-aggressiv måte skulle lirke og presse slik at de slapp å bruke tvang.

Problemet ble at regjeringen overdrev snakket om hvor bra og frivillig alt var. Folk flest var ikke så engasjert og rasende som de blåblå trodde.

Men det ga opinionsledere nye muligheter til å angripe en politisk motstander. Av de mange som har sabotert reformen, har Arbeiderpartiet vært verst fordi de faktisk ønsker reformen selv. Senterpartiet derimot, har bare opptrådt i henhold til forventningene.

Erna om Sp-Trygves suksess: Han utnytter folks uro

Motstanderne av sammenslåing fikk en gavepakke da folkeavstemningene ble arrangert. Mange av dem hadde svært lavt oppmøte og uklare svaralternativer. Disse burde vært avverget. Et så innlysende poeng som at det er Stortingets oppgave å tegne Norgeskartet, forsvant helt.

For det er selvsagt ikke opp til hver enkelt kommune å bestemme dette. Det bor folk på andre siden av grensen og. De er ikke enig i ett og alt. «Lokaldemokrati» sier Senterpartiet, og velger seg det lokaldemokratiet de selv liker best.

Les også: Slår seg sammen: To av tre ordførere overtallige

Men så var det innbyggernes vel også regjeringen brukte som innsalg. Reformen skulle sikre like gode tjenester til alle over hele Norge.

Vel, nå er det bare til beste for de innbyggerne man har våget å slå sammen. Det virker tilfeldig hvor det skjer. Det snakkes om inneklemte kommuner og at de rundt vil. Men da burde de gjort unna flere. At så få slås sammen sparker ben under argumentet om at reformen er helt nødvendig for å sikre folk «robuste» tjenester.

Mange kommuner som trenger hjelp, er ikke sammenslått. Halsa på Nordmøre, for eksempel, er i ferd med å gå i oppløsning av interne krangler. Flere steder er konfliktene blitt så store at regjeringspartnerne ikke orker å delta og skitne seg til.

Les også: «Ap svikter sitt kommuneansvar»

Men det var de blåblå som begynte. Og det er særlig slike kommuner som trenger noen i Oslo å skylde på. I Ørland og Bjugn ble ordføreren fremstilt som diktator og anonyme gikk til sabotasjeaksjoner da det ble snakk om sammenslåing. Nå skal kommunene slås sammen, med tvang.

Når tvang brukes her, er det fordi det tross alt finnes et stort ønske om sammenslåing lokalt. Kommunene var enige frem til de begynte å krangle om hvor kommunesenteret skulle ligge. Mange på Fosen er fornøyd med «tvang» i dag.

Les også: Ordfører om listen over kommuner som kan bli sammenslått: – Et svik

Dette burde politikerne gjort mer av for å korte ned armoden. Tvang er selvsagt ikke ønskelig, men grunnarbeidet gjorde det nødvendig.

Som i fylkesreformen. Og der er det imponerende at de har skåret igjennom. En så omstridt sammenslåing som Vest-Agder og Aust-Agder er plutselig en realitet. Frp kan slutte å utslette seg selv der nede i sør.

Men det er lettere å slå sammen fylker enn kommuner. Og det er valgår. De blåblå turte ikke å gå lenger. Regjeringspartnerne prøver å trøste seg selv med at kommunereformen ruller videre.

Stoltenbergs pensjonsreform, den ble jo heller ikke ferdig, tenker de kanskje.

Men nå er selvsagt luften ute av kommunereformen. Og når anbefalingen var 100 kommuner, er de lite imponerende at vi ender opp med 358.

Ap-Jonas: Derfor er Ernas kommune-spill skittent

Det står ingen andre klar til å bringe reformen i havn. Tvert om, Arbeiderpartiet har alt lovet kommuneskilsmisser. Partiet har et valg å vinne. De som utgir Norgeskart trenger ikke bekymre seg for flere endringer på en stund.

Det beste å håpe på er at vi kanskje får gjort ferdig pensjonsreformen i mellomtiden. For den vil for alltid ha Jens sitt stempel. Og kommunereformen vil for alltid ha stempelet til han ingen husker navnet på. Det man begynner på, må man visst fullføre selv.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!