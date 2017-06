Godkjent – men ikke mer

121 kommuner forsvinner, og 47 nye kommer til, det er fasiten når Stortinget torsdag sluttbehandler kommunereformen. Etter knapt fire års arbeid med kan vi kalle det godkjent. Hver fjerde kommune deltar i sammenslåinger. Det er ikke så verst. Men jobben er ikke fullført.

Regjeringens mål var å komme lenger. Og regjeringens ekspertutvalg anbefalte langt større endringer. Tre av fire kommuner med under 4700 innbyggere består. Og bare åtte av de 27 kommunene med tresifret antall innbyggere slår seg sammen.

Men den største svakheten er ikke at vi ikke er nede på 100 kommuner. Regjeringens mål, som var å gi kommunene mer myndighet og frihet fra statlig detaljstyring fordi de ble større og sterkere, blir vanskelig å innfri. Førsteamanuensis Jan Erling Klausen ved Institutt for statsvitenskap som har bidratt til boken «Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn», mener måloppnåelsen på dette punktet er null, og forklarer det med for mange små kommuner igjen. Samtidig er det optimisme å spore i hans tall. Et flertall er positive til å redusere antallet kommuner (2015). Andelen har steget markant siden 2007, også etter at kommunereformen ble igangsatt.

Mens reformen ble fremstilt svart/hvit i rikspolitikken, har det ute i kommunene foregått helt andre diskusjoner enn de ideologiske. Både Senterpartiordførere og Arbeiderpartipolitikere har slått sammen kommuner, mens Høyrefolk også har vært imot. Folk lokalt vet hva som fungerer for dem, langt fra de partipolitiske kranglene i Oslo.

Motstanderne av kommunereform pleier å hevde at folk i hvert fall er motstandere av sammenslåing av egen kommune, mens de nok kan gå med på at andre slår seg sammen. Men også her tar de feil. I Klausens undersøkelse svarte knapt 54 prosent at antall kommuner bør ned. Men enda flere - hele 56 prosent - støttet sammenslåing av egen kommune.

Solbergregjeringen tok jobben med kommunesammenslåing med store politiske omkostninger. Opposisjonen har stort sett bare laget trøbbel, og prioritert politiske seire for seg selv. For halvannet år siden var situasjonen så dyster, at de aller fleste dømte kommunereformen nedenom og hjem. Slik gikk det heldigvis ikke. Men resultatet ville blitt enda bedre om politikerne hadde valgt å samarbeide for å få til det beste for hele landet.