Ap svikter sitt kommuneansvar

Leder

Dersom høstens stortingsvalg gir regjeringsskifte, vil Arbeiderpartiet foreskrive angrepille til kommuner som blir slått sammen med tvang. Det lover kommunalpolitisk talsperson i Ap, Helga Pedersen.

" ... Ap-ledelsen har lagt merke til, som de fleste andre, at kommunereformen ikke er en folkelig vinnersak, akkurat.

Til NRK sier hun at «den lokale viljen skal gjennomføres. Og hvis, mot formodning, stortingsflertallet vedtar tvangssammenslåinger og de kommunene som er berørt av det tar initiativ til det, så vil vi omgjøre eventuelle tvangsvedtak».

Ap forskutterer også endringer i kommunenes inntektssystem, hvis de vinner valget, der sammenslåtte og ikke sammenslåtte kommuner vil bli likestilt.

Det er talende at Ap nå tydeliggjør dette. Partiet har et landsmøtevedtak fra 2015 som åpner for slik praksis, men siden Ap i snart tre tiår også har vært tilhenger av å redusere antallet kommuner, har signalene i nyere tid vært diffuse. Ap har uttalt seg unnvikende når tidligere regjeringspartner Sp har flagget lignende garantier. Men vi er inne i et valgår, og Ap-ledelsen har lagt merke til, som de fleste andre, at kommunereformen ikke er en folkelig vinnersak, akkurat.

Vi forstår at Jonas Gahr Støre & co. i nåværende situasjon har behov for å gjøre sine hoser grønne overfor Senterpartiet, men denne skilsmissegarantien blir simpelthen for drøy. Dette er en form for ansvarsfraskrivelse som ikke kler et tradisjonelt statsbærende parti, hvor nettopp ansvarlighet og byrden ved å ta upopulære, men nødvendige valg har vært et adelsmerke.

At lederen i kommunal- og forvaltningskomiteen, Helge André Njåstad (Frp) bruser med fjæra gjør lite inntrykk på en Ap-ledelse som lett kan påvise hvordan Fremskrittspartiet har løpt fra det ene standpunkt til det andre og kommunisert flere syn samtidig i dette spørsmålet.

Men Njåstad har et poeng når han ber Støre i det minste lytte til sine egne. Aftenposten skrev nylig at Ap-ordførere som har stått på for kommunesammenslåing etterlyser støtte og engasjement fra partilederen. Et klart flertall av partiets ordførere som avisen har snakket med, mener at Ap og Høyre burde stått sammen i en så stor sak.

Det mener vi også. Argumentene for å nytegne kommunekartet har vi redegjort for mange ganger her på lederplass. Vi trenger en kommunal infrastruktur tilpasset vår tid og dagens behov. Frivillighet og belønning bør være hovedprinsippet, men i gitte tilfeller er det øverste politiske myndighet – i dette tilfellet Stortinget – som har rett og plikt til å bestemme hvordan landet skal organiseres slik at velferdsgodene blir flest mulig til del. Det er det kommunereformen handler om, noe Ap burde være de fremste til å agitere for.