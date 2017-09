Kommentar: Heller plukke stemmer i Hardanger

Kommentar NORHEIMSUND (VG) På Framnes kristne videregående skole får Knut Arild Hareide vite at 34,6 prosent av elevene stemte på KrF i skolevalget.

– Jeg er fornøyd hvis dette blir landssnittet, sier Hareide, som vanlig rask i replikken.

Men kanskje er det et tegn i tiden at oppslutningen om KrF var enda høyere på denne indremisjonsskolen for fire år siden. På noen nasjonale meningsmålinger balanserer KrF på sperregrensen. Hareide håper på å se 6-tallet, men er tilfreds med et resultat som i forrige valg, 5,6 prosent.

Han er i Hardanger for å plukke stemmer i hjemfylket Hordaland. Lokale KrF-folk er trygge på at deres leder står på sikker plass og at lite skal til for å få valgt inn nummer to på listen, Torill Selsvold Nyborg. Hun er fra disse trakter.

Lokal optimisme i et område der KrF tradisjonelt står sterkt demper likevel ikke inntrykket av at partiet sliter med å holde på sine velgere, og tiltrekke seg nye.

KrF skulle være på hjemmebane når norske verdier og kristen kulturarv blir valgkamptema. Det har ikke gitt uttelling, og Hareide vedgår at partiet ikke har klart å ta ut potensialet. Noe av årsaken kan være at en del av verdidebatten er en fordekt innvandringsdebatt. Det har Frp, ikke KrF, tjent på.

SE OGSÅ VGTV: Jensen vs. Hareide i verdidebatt

Kort tid før en tillyst debatt i Salem Bergen med Sylvi Listhaug tirsdag kveld meldte Hareide avbud. I stedet reiste han tilbake til Oslo for å møte Erna Solberg. Sommerens skarpeste debatt var Hareides møte med Listhaug, som kulminerte i sistnevntes påstand om at han og andre «sleiket imamer oppetter ryggen».

Hareide forteller meg at han gjerne går i ny politisk duell med Listhaug. Men nå var viktigere for ham å møte Solberg og snakke om kristendom i skolen. Han hadde bedt om et slikt møte og når statsministeren gir klarsignal «rydder jeg kalenderen», som han sier.

Samtidig er det vanskelig å se at Hareide ville hatt noe å vinne på en ny debatt med Listhaug. Argumentene er velkjente og frontlinjene trukket. Og han vil ikke være med på at Listhaug er hans fremste rival i dragkampen om kristne velgere:

– Mine største konkurrenter om de kristnes stemmer heter Erna, Jonas og Trygve. Kristne utgjør en mer fragmentert velgergruppe enn på 70- og 80-tallet.

Tidligere valgundersøkelse gir Hareide rett i at kristne velgere er en ganske stor og mangeartet gruppe. Etter forrige stortingsvalg sa 40 prosent av velgerne at kristne verdier har en viktig plass i samfunnet. 31 prosent sa at de regnet seg som «personlig kristne». De mest trofaste KrF velgerne finnes blant de 15 prosent som oppgir at de går i kirke eller frikirke minst én gang i måneden og blant de 10 prosent som er aktive i kristent organisasjonsarbeid.

Hareide sier verdidebatten skyldes en uro over et Norge i forandring. Og selv om han mener partiet har høy troverdighet i denne saken, bidrar det ikke til økt oppslutning. Heller ikke et annet viktig tema, striden mellom sentrum og periferi, har hjulpet KrF, til tross for at dette er et parti tuftet på motkultur, avholds-, målsak og det lavkirkelige. Det hjelper lite at Hareide mener partiet har høy troverdighet i landbruk- og distriktspolitikken når Senterpartiet kaprer disse velgerne. Her har Sp tatt eierskap.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Derfor vinner Sp valget

På besøk i Hardanger møter Hareide en ung bonde, Anders Sæleset, som gir ham sin støtte. Fra gården har han vidstrakt utsyn over Hardanger, med Folgefonna i det fjerne. Han har 30 melkekyr og tilfreds med hva KrF-lederen sier om en landbrukspolitikk som ikke bare gagner de største gårdsbrukene i andre deler av landet. I tillegg er han opptatt av de verdier Hareide målbærer.

På en valgkampstand forteller gruppeleder for KrF i Kvam herad, Heidi Sandven Botnen, at partiet har størst konkurranse fra Senterpartiet og Høyre. Få forlater KrF til fordel for Frp. I lokalpolitikken er samferdsel og arbeidsplasser de viktigste sakene i en kommune i vekst.

Hareide avslutter besøket med en fotballkamp i Framnes vgs' flotte nye idrettshall. Før han går av banen, scorer han på et vakkert langskudd. Han har ikke fått like god uttelling i valgkampen. Kanskje er velgerne usikre på hvilket lag han spiller på, Solbergs eller Støres?

Hareide vil gi et tydelig signal om hvem han ønsker som kaptein. Han droppet debatt med Listhaug og reiste til Oslo for å stå sammen med statsministeren. Han vil vise støtte til Erna Solberg og ønsker en Høyre-sentrumsregjering, uten Frp.

For å få til noe slikt må man være sterk i troen.