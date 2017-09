Kommentar: Dette er en langfinger til oss bergensere

Kommentar Kjære landsmenn i Bergen by! Det e nok no! Vi er i ferd med å ta selvpatriotisk overdose.

Dette innlegget ble først publisert på BA.no. Tidligere har en av deres spaltister skrevet at han er forbannet på hvordan riksmedia dekker Vestlandet her.

Etter det jeg forstår er det sykkel-VM i Bergen i disse dager.

Som eksilbergenser ser jeg at gamle ærverdige bergensgater er hermetisk lukket for annet enn rasende syklister, som suser over brosteinen. I alle fall var det brostein der før.

Jeg vet jeg lever farlig når jeg nå kommer med følgende påstand, men etter x antall dager med sykkel-VM mellom de syv fjell, vil jeg si at det fremstår som om vi bergensere er fullstendig på kjøret når det gjelder å hylle oss selv.

Forsiden til BA torsdag 21. september. Foto: Faksimile

«Dette er en langfinger til alle som ikke trodde på bergenserne» var tittelen på en BT-sak onsdag kveld.

Jeg lurer på om vi må rette langfingeren mot oss selv litte grann!

Man skulle kanskje tro at et sykkel-VM handler om nærbilder av tråkkende «mender» med monsterlår og målrettet blikk mot Montana, men i Bergen har det denne uken vært vinklet på hvor fantastisk flinke bergensere er til å avholde VM.

Skal man tro byens medier er det vi og vår elskede by som er verdensmestere dag etter dag.

Det er nærbilder av folk, flagg og folkefest. Verden skal hylle Bergen.

«Herregud, kor go vi e» var oppslaget i BA mandag. «Nei

! Herre min hatt, kor flau eg e», vil jeg heller påstå.

Vi tråkker oss til nye høyder i selvdigging dag etter dag.

Når i tillegg været har vært på arrangørenes side, så kan det virke som om den bergenske stoltheten har kokt fullstendig over, i den grad det er mulig.

Selv er jeg begrenset interessert i organisert sykling, noe jeg egentlig tror de fleste bergensere også er. Jeg vil tro at det også ligger i den latente grinebiterske bergenske natur, å egentlig forbanne at det meste av byen er barrikadert av sperringer, og med politifolk klare til å grisetakle deg om du skulle tråkke feil i løypen.

Men bergenserne har jo oppdaget at dette mesterskapet er en anledning til en gedigen folkefest, som man sikkert ikke har sett maken til siden 17.mai tidligere år.

Bergenserne vet å utnytte dette. Få kan lage folkefest som dem. Folkeslaget som sender Bruce Sprengsteen på Fløyen mellom to dobbeltkonserter og som lærer ham å skarre på r’ene, vil vise verden at byen er verdig dette sykkel VM.

Hadde vi bare vært fornøyd så langt. Men det er vi ikke.

Åpningsfesten var så vidt i gang før mine kolleger i verdens beste bergensaviser, rettet mitraljøsene mot øst og begynte å fyre løs på hovedstadsmediene, som ble anklaget for å ikke bry seg nok om VM-åpningen, og det før en eneste syklist hadde satt foten på pedalen. Oslo-arrogansen ble hudflettet.

La meg sitere en Oslo-kollega med solid bakgrunn fra desken i denne avisen:

Dette er så typisk Bergen. Bergensere klarer ikke å glede seg over noe som helst hvis ikke hele Norge sitter og rister av sjalusi og ser på.

Det er litt som om toastmasteren i et bryllup skulle begynne å hylle sin egen fortreffelighet på bekostning av brudeparet. Eller mannen som etter en runde i halmen vil hylles for hvor stort og godt alt var.

Nei, Bergen! Gratulerer med sykkel-VM. Gratulerer med solskinn, men la den skinne litt på syklistene også, ikke bare på oss selv.

p.s

Jeg har følt behov for å presisere at jeg er askøyværing når det patriotiske bergenske selvdiggingen har vært på sitt verste denne uken. Det var før jeg så oppslaget i Askøværingen torsdag denne uken: «Da verden kom til Askøy»