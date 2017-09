Kommentar: Det var økonomien – igjen

Kommentar Arbeiderpartiet hadde en god fortelling, så lenge velgerne trodde på den. Men noe uforutsett skjedde på veien mot partileder Jonas Gahr Støre forventede valgseier.

Den økonomiske kriseforståelsen forsvant og optimismen vendte tilbake, akkurat i rett tid for statsminister Erna Solberg. Økonomi avgjorde valget, nok en gang.

I 1992 hang Bill Clintons rådgiver James Carville et notat på veggen i valgkamphovedkvarteret i Little Rock. Det hadde tre punkter som skulle sammenfatte valgkampstrategien:

1.Forandring vs. mer av det samme.

2.Økonomien, dumming.

3.Ikke glem helseomsorg.

Det var det andre punktet som ble stående, lett omskrevet til «Det er økonomien, dumming».

Lommebokens vekt

Det fungerte for Clinton. Til tross for at ni av ti amerikanere i 1991, etter invasjonen av Irak, sa at sittende president George H.W. Bush gjorde en god jobb, tapte han valget mot Clinton året etter. Bush´ svake punkt var en økonomi i resesjon, noe Clinton utnyttet til fulle. Utenrikspolitiske bravader ble glemt og velgerne bekymret seg for sin egen og landets økonomi.

Carvilles interne notat er siden blitt gjentatt i valgkamper i mange land, som en spissformulering av at lommeboken veier tyngst når en skal avlegge stemme.

Spill på uro

I år så Arbeidspartiets strategi ut til å følge samme dreiebok. Ved å spille på uro for jobb, privatøkonomi og landets utsikter skulle partiet som håndterte finanskrisen for ti år siden vendte tilbake til makten. Da valgkampen ble planlagt så dette ut som en vinneroppskrift.

NHO-økonom om Ap-strategi: -Bommet med et år

Oljeprisfallet i 2014, fra godt over 110 dollar til nærmere 30 dollar fatet, førte til at tusener av oljearbeidere og ingeniører i oljerelatert industri mistet jobben. Ringvirkningene var store og krisen rammet særlig Sør- og Vestlandet hardt. Statens inntekter fra vår viktigste eksportnæring falt.

Så kom vendepunktet. Jeg tror Finans Norges forventningsbarometer i mai fanget opp stemningsskiftet. Det viste at i andre kvartal var optimistene i flertall, i alle deler av befolkningen.

Siden forrige måling i februar hadde det skjedd en klar forbedring i nordmenns økonomiske forventninger. Det var en økende optimisme også i de regioner som hadde vært hardest rammet av oljeprisfallet.

Ikke siden 2013 har nordmenn sett like lyst på sin og landets økonomiske fremtid. Forventningsbarometeret for tredje kvartal bekrefter inntrykket. Nå er det også en kraftig vekst i optimismen i Trøndelag og Nord-Norge.

Få oversikt: Vinnere i ditt fylke

Hvilken krise?

Et par uker før valget publiserte Statistisk Sentralbyrå (SSB) gode økonomiske veksttall for 2. kvartal. Eksporten øker, importen faller og vårt varekonsum øker for tredje kvartal. Arbeidsledigheten falt til 4.3 prosent. Konjunkturbunnen er nådd, en svak oppgang har startet. Oljeprisen er steget til om lag 50 dollar, lønnsveksten forventes å stige og renten forblir lav lenge.

Det færreste leser SSBs prognoser, men inntrykket har festet seg. Krise, hvilken krise? Det går jo bedre i norsk økonomi.

Arbeiderpartiet gjorde arbeid til alle som jobb nummer én. De snakket om de mange som ikke får jobb og at arbeidsledigheten på Sørlandet og Vestlandet er rekordhøy. De snakket om at stadig flere står utenfor arbeidslivet og at det nesten ikke skapes nye arbeidsplasser. Ja, arbeidsledigheten er synkende, men da snakket Arbeiderpartiet om den laveste sysselsettingsandel på 20 år. Selv om det er riktig, er det en krevende pedagogisk oppgave å bruke sysselsettingsandel som valgkamptema.

Optimister igjen

Partileder Jonas Gahr Støre snakket om en utvikling som Arbeiderpartiet kunne snu. Men ville velgerne snu, nå som de var blitt optimister igjen? Å svartmale tilstanden etter fire års borgerlig styre fungerte ikke lenger.

Ekspertenes forklaring: Derfor tapte Ap

Tidligere statsminister Kåre Willoch er ofte blitt feilaktig sitert på at «nu går alt som meget bedre». I virkeligheten er dette fra en sketsj skrevet av Jesper Halle og Nils Fredrik Dahl. Men at alt nå går bedre ble Solbergs viktigste og mest effektive slagord i valgkampen, fordi det resonnerte hos optimistiske velgerne.

«Fallet i oljepris er allerede et fjernt og ubehagelig minne», skriver Financial Times korrespondent om det norske valget. Han undrer seg over at så lite av den politiske diskusjon handler om hvordan Oljefondet forvaltes. En prosent endring i fondets avkastning vil langt overstiger de foreslåtte skattekutt eller skatteøkninger som partiene kranglet om i valgkampen.

Men kanskje skyldes det statsministerens uttalelser i et intervju i samme avis: Norge er et lite land. De politiske forskjellene er ikke så store.

Og når tilstrekkelig mange velgere er tilfreds med sin egen økonomi forsvinner raskt ønsket om politisk omveltning.