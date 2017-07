Sannheten svir, Hareide!

Debatt Knut Arild Hareide og KrF er altfor ettergivende for krefter vi må sette ned foten for.

SYLVI LISTHAUG, innvandring- og integreringsminister (Frp).

I et innlegg kalt «Angrep er Listhaugs eneste forsvar», går KrFs partileder Knut Arild Hareide til angrep på meg i VG. Det er tydelig at poengene mine svir. Det gjør gjerne sannheten.

At KrF er mer opptatt av hvor mye bistandspenger som brukes enn hvilke resultater de gir, er et faktum. Partiet har vært en pådriver for at det pøses ut svært mye penger til bistand. Dette til tross for at det har vært utallige avsløringer og bevis for at norske bistandsmidler har blitt misbrukt eller er uten effekt.

Det frie markedet, ikke bistand, har hjulpet hundrevis av millioner av mennesker ut av fattigdom i blant annet Asia som konsekvens av at vi handler med dem. Ikke på grunn av bistandspolitikken. Å hjelpe mennesker i nød er riktig og nødvendig, men ikke å pøse på med penger som ikke har effekt, bare for å kjøpe god samvittighet.

At høy innvandring fra ikke-vestlige land fører til press på våre verdier ser alle som vil se.

Press på våre verdier

Hareide hevder at mange av asylsøkerne og flyktningene som kommer til Norge er kristne som deler våre verdier. Det er feil.

Det overveldende flertallet av asylsøkere og flyktninger kommer fra land med muslimsk flertall. Kristne er bare en veldig liten del av den ikke-vestlige innvandringen vi har sett de siste tiårene. Dette hadde ikke vært noe problem om alle de som kom og fikk opphold etterlot den delen av sitt levesett og sine verdier som ikke er forenlig med å bo i det norske samfunnet.

Men alle gjør ikke det.

Vi har utfordringer i Norge. Men går vi til andre europeiske land som ligger foran oss i utvikling, fordi de har tatt i mot flere, ser vi problemene enda tydeligere.

Storbritannia, Frankrike, Belgia, Danmark, Sverige og flere land vi pleier å sammenligne oss med, har store utfordringer som konsekvens av at de har tatt imot altfor mange, på altfor kort tid.

KrF ønsker sammen med andre partier ikke å ta stilling til dette, men forsøker heller å få fokuset over på noe helt annet. KrF unnlot å støtte en rekke innstramninger og har gjentatte ganger tatt til orde for at Norge skal hente flere personer til Norge. Summen er økt innvandring og økt press på våre verdier og kultur i et langsiktig perspektiv.

Godtatt for mange særkrav

Norske, vestlige verdier og vår kristne kulturarv står sterkt også blant mange som ikke er personlig kristne. Det er bare å se diskusjonene som har vært om skolegudstjeneste. Den engasjerer bredt, fordi nordmenn flest ønsker å bevare Norge og våre verdier og tradisjoner slik de er. Nordmenn flest er stolte av landet sitt og ønsker å bevare verdier og kultur for kommende generasjoner.

Mens jeg og FrP er tydelige på at vi ønsker å bevare viktige verdier og tradisjoner, har dessverre KrF og en rekke andre partier godtatt altfor mange særkrav i samfunnet vårt. To eksempler er kjønnsdelt svømmeundervisning og bruken av niqab og burka. Jeg håper KrF snur og støtter regjeringen i å forby dette i skoler, barnehager og universiteter.

I Norge bør alle ha like rettigheter, plikter og stå likt for loven. Når man godtar særkrav fra enkelte grupper er man med på å uthule de verdiene vårt samfunn er bygget på. Når man godtar forskjellsbehandling av gutter og jenter undergraver man likestilling som er en viktig verdi i det norske samfunnet.

Frp er mer Israel-vennlig enn KrF

KrF forsøker å skape et inntrykk av at vi ikke støtter Israel nok. Det er helt feil. Hvis det er ett parti som i last og brast har stått med Israel har det vært FrP.

Mens glassflaskene og steinene haglet mot en fredelig Israel-demonstrasjon midt i Oslo sentrum i 2009 sto Siv Jensen rakrygget og forsvarte vår allierte Israel. Hun var den eneste partilederen til stede. I denne regjeringsperioden har vi utvidet handel og samarbeid med Israel, akkurat som landet trenger for å fortsette å være et fritt og selvstendig land i et nabolag som er alt annet enn fredelig.

Jeg møter mange, også KrF-sympatisører, som sier de støtter FrP i innvandringspolitikken. De ser hvilken ny realitet som brer om seg i Europa. Verdiene våre er under press, og vi kan ikke ta de for gitt.

I møte med denne realiteten oppfatter jeg at KrF og Hareide i praksis er altfor ettergivende for krefter vi må sette ned foten for. Folk flest, og mange kristne jeg har møtt, har for lengst fått opp øynene for hva som skjer om vi fortsetter i det samme sporet som de siste tiårene.

Det håper jeg også KrF og Hareide gjør til slutt.