Hareide svarer: Vi må ha et livssynsåpent Norge

Debatt Norge må fortsette å være et livssynsåpent samfunn. Frankrikes ekstreme sekularisme er ingen modell til etterfølgelse.

KNUT ARILD HAREIDE, partileder i KrF

I over en uke har det pågått en debatt mellom meg og SV-erne Bård Vegar Solhjell og Ketil Raknes om religionenes og livssynenes plass i samfunnet. I sitt siste innlegg kommer Ketil Raknes med påstander som jeg vilavkrefte med en gang: Jeg har aldri sagt at Solhjell og Raknes er verken autoritære eller islamfiendtlige. Jeg står derimot fast på at deres «fem prinsipper for religionspolitikken i det nye Norge» viser en angst for religion. Jeg merker meg også at selv aktører som Human-Etisk Forbund omtaler forslaget som «skivebom».

Raknes skriver om fellesverdiene som om de kun er sekulære verdier. Men det finnes ikke-religiøse mennesker som også har oppfatninger om for eksempel likestilling som ikke faller innenfor det Raknes definerer som "fellesverdier". Derfor understreket jeg viktigheten av uenighetsfellesskapet i mitt svar til Raknes og Solhjell. Den ensidige vektleggingen til SV fører galt av sted. Ja, vi trenger noen fellesverdier. Men i stedet for å se på de som sekulære verdier, mener jeg disse verdiene er noe vi er enige om på tvers av livssyn. Hvis de virkelig skal være felles, må man uansett tro eller livssyn kunne kjenne seg igjen i disse verdiene.

Religionskritikk er viktig. Det var ikke for å stoppe religionskritikken at jeg kritiserte Solhjell og Raknes prinsipper i religionspolitikken. Det var fordi jeg var uenig i det politiske innholdet i prinsippene deres. Derfor presenterte jeg fem motprinsipper. Det er ingen hersketeknikk å ytre uenighet i en politisk debatt. Raknes og Solhjell vil bekjempe det de mener er religiøst konservative krefter. Jeg påpekte at deres prinsipper kommer til å fungere mot sin hensikt. Det har de ikke svart på. Religionskritikken fungerer best når den kommer fra personer som viser forståelse og respekt for personers tro, og ikke når den fremføres for å definere noens livssyn og tro som «unorsk».

De viktigste prinsippene for norsk religions- og livssynspolitikk bør være at staten og offentligheten må være livssynsåpen, at det norske verdifellesskapet skal være et uenighetsfellesskap, at vi ikke må se på menneskers religiøse identitet som en trussel, at vi må diskutere de negative sidene ved religion på en konstruktiv måte og at valget står mellom et livssynsåpent og et livssynslukket samfunn.

