Uansvarlig klimaskepsis

Kronikk: Hysj, klimapolitikken jubilerer i år

2014 har vært de store jubileers år. 200-årsjubileet for Grunnloven har vært aller størst. Minst har 25-årsdagen for norsk klimapolitikk vært, ja, det har vært et så lite jubileum at det forbigås i øredøvende politisk taushet.