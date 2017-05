Kommentar Donald Trump abdiserer USA fra internasjonalt lederskap, nå også i klimakampen.

Offisielle kilder sier til flere amerikanske medier at president Trump er innstilt på å trekke USA ut av Parisavtalen, som forplikter verdens land til å bekjempe global oppvarming. Det er ikke overraskende.

Samtidig er det dramatisk hvis verdens nest største utslippsnasjon av CO2 ikke lenger vil ta globalt ansvar. Dersom det stemmer vil det være et alvorlig tilbakeslag i kampen mot global oppvarming og enda et eksempel på at USA under Trump fratrer sin rolle som ledende nasjon. Det vil sette USA på sidelinjen, sammen med Syria og Nicaragua, som heller ikke godkjenner avtalen.

Det hvite hus har ikke offisielt sagt hva Trump vil gjøre. Planene kan bli endret inntil presidenten kommer med en erklæring, sier kildene til ledende amerikanske medier. Trump er riktignok notorisk uberegnelig, men et nei til Paris vil være i tråd med alt han tidligere har sagt om miljø og klima.

For Trump veier kull tyngre enn ny miljøvennlig teknologi. Han lovet sine velgere i det amerikanske kull- og rustbeltet at han ville fjerne Barack Obamas miljøtiltak og melde USA ut av Parisavtalen. Han har allerede gjort det første, og nå skal han være innstilt på å ta neste skritt.

På G7-møtet mellom verdens økonomiske stormakter på Sicilia i helgen kom Trump under sterkt press fra de andre seks om å bli med på veien videre for å oppfylle forpliktelsene fra Paris. Han utsatte svaret til denne uken.

Trump har sagt at global oppvarming er en myte, fabrikkert av kinesere for å gjøre amerikansk industri ulønnsom. I en serie twitter-meldinger har han i ironiske ordelag gjort narr av alle som tror på menneskeskapte klimaendringer. I valgkampen lovet Trump sine velgere å kansellere klimaavtalen fordi den «dreper» amerikanske arbeidsplasser.

Ledende amerikanske næringslivsledere ser det ikke slik. Mange av de største og mest profitable amerikanske selskapene rykket nylig inn helsiders annonser i de største amerikanske avisene der de på det sterkeste oppfordret presidenten til å bevare Parisavtalen. De mener det vil styrke USAs konkurranseevne, skape arbeidsplasser og redusere risikoen for et endret klima.

- Når andre land investerer i avansert teknologi og går videre med Parisavtalen, mener vi USA best kan utøve globalt lederskap og fremme amerikanske interesser ved å være en fullverdig partner i en verdensomspennende innsats, står i det oppropet som blant annet ledende selskaper innen informasjonsteknologi har undertegnet.

Trump pleier å lytte til sine venner i Wall Street. Sterke krefter har også bedt ham beholde avtalen. Blant disse er utenriksminister Rex Tillerson, sjefen for det nasjonale økonomiske råd Gary D. Cohn, hans seniorrådgiver Jared Kushner og Trumps datter Ivanka, skriver New York Times.

På den andre siden står sjefstrateg Stephen K. Bannon og miljøvernminister Scott Pruitt, mannen som gjorde karriere av å saksøke byrået han nå leder. Han mener menneskelig aktivitet ikke er en ledende årsak til global oppvarming.

Dette er en viktig sak for Trumps kjernevelgere. De ville verken forstått eller godtatt det hvis Trump hadde brutt et sentralt valgløfte. Men et stort flertall av amerikanere er i denne saken av en annen oppfatning enn sin president. Og nesten alle verdens land.